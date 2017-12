Friuli V.G., bonus rottamazione per acquisto auto ecologiche. Stanziati 1,4 ml per eliminare vecchi veicoli

TRIESTE - Nella legge di stabilità in discussione da parte del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, la Giunta inserirà un emendamento per introdurre un contributo per la rottamazione di veicoli inquinanti e l'acquisto di mezzi ibridi, elettrici o bifuel.

Il provvedimento prevede la concessione a privati di contributi per la rottamazione di veicoli a benzina Euro 0 o Euro 1, o di veicoli a gasolio Euro 0, 1, 2 e 3 e l'acquisto di mezzi nuovi di categoria M1 (destinati al trasporto massimo di otto persone) bifuel (benzina/metano), ibridi (benzina/elettrici) o elettrici.

Come ha spiegato l'assessore regionale all'Ambiente, Sara Vito, «la Regione sosterrà il provvedimento con una dotazione finanziaria complessiva di 1,4 milioni ed entro 60 giorni dall'approvazione della Stabilità sarà adottato il regolamento che definisce l'ammontare massimo del singolo contributo e i livelli reddituali per accedervi». La misura si aggiunge allo stanziamento di 200 mila euro per la realizzazione di stazioni di rifornimento a metano.