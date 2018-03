Fca, Marchionne: «Diminuiremo dipendenza da diesel. Novità sull’elettrico a giugno»

GINEVRA - «Visto che c’è lo scandalo dieselgate, le vendite diminuiscono in Europa. I costi saranno troppo alto per mantenere questa produzione. Diminuiremo la dipendenza da questo settore nel futuro non abbiamo scelta». Lo ha detto Sergio Marchionne, oggi a Ginevra. «Se il diesel rimarrà lo dirà il mercato. Noi non abbiamo la forza di invertire questa tendenza», ha aggiunto l’a.d. di Fca. Con i cinesi, che sarebbero stati vicini ad acquisire una quota importante in Fca «non è andata, ma non ho niente contro gli investitori cinesi».

Lo afferma in conferenza stampa al Motor Show di Ginevra, l’ad di FCA Sergio Marchionne, che in precedenza aveva definito «ovvio» l’interesse di investitori cinesi. Per Marchionne «è normale la ricerca di alleanze per ridurre i costi di produzione, anche se non so ome questo avverrà». In ogni caso, come dimostrano le ultime operazioni, i cinesi «entreranno sul mercato e avranno un ruolo non marginale» ha concluso Marchionne. Ci vorrà del tempo. Sono confermati i tempi della mia uscita. Il successore non è stato ancora nominato. Lo faremo sapere poco prima di nominarlo».

Per conoscere le novità del gruppo Fca in tema di «guida autonoma ed elettrificazione bisogna aspettare il primo giugno», quando sarà presentato il nuovo piano del gruppo. Così Sergio Marchionne, amministratore delegato di Fca, parlando in conferenza stampa al Salone dell’auto di Ginevra. «Siamo stati gli unici a non fare gran casino sul mercato sulla nostra capacità di fare auto con queste nuove tecnologie», ha affermato il manager, spiegando che «prima abbiamo cercato di capire i limiti di questa tecnologia e la tempistica, siamo convinti di aver aspettato in maniera intelligente», ha aggiunto.

Il presidente di Fca, John Elkann, l’amministratore delegato Sergio Marchionne e il responsabile Emea del gruppo, Alfredo Altavilla, sono stati allo stand Jeep al Salone dell’Auto di Ginevra. Il brand, su cui Fca punterà nel piano al 2022 con l’obiettivo di raggiungere quota due milioni di unità vendute quest’anno, presenta al Palexpo, in anteprima europea, le nuove Wrangler e Cherokeee. «Grazie a Compass le vendite sono cresciute oltre ill 40% in Europa nei primi due mesi dell’anno», ha sottolineato Mike Manley, responsabile del brand Jeep.