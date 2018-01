Costa Luminosa, al via il Giro del Mondo 2018: tour di 106 giorni attraverso 3 oceani e 41 destinazioni

VENEZIA - I più numerosi sono i francesi (circa 500), seguiti da italiani e tedeschi (rispettivamente oltre 300), svizzeri (oltre 200), spagnoli (poco meno di 200) e austriaci (oltre 100). Si sono imbarcati a Venezia sulla Costa Luminosa per il Giro del mondo del 2018. Sono circa duemila in totale e provengono da oltre 30 paesi diversi. Il viaggiatore più longevo, è un italiano, ha 92 anni, mentre il più giovane è un bambino francese che ha spento soltanto 1 candelina.

Il Giro del mondo organizzato da Costa Crociere durerà 106 giorni che accompagnerà gli ospiti alla scoperta delle meraviglie del globo, solcando 3 oceani e visitando 41 destinazioni, per poi fare ritorno in Italia, sempre a Venezia, il 22 aprile. La nave scelta per effettuare il Giro del Mondo è Costa Luminosa, una delle ammiraglie della flotta Costa. Tutto è stato curato nei minimi particolari: a bordo gli ospiti proveranno tutta l’eccellenza della vera ospitalità, a cominciare dalla gastronomia e dello stile italiano. L’obiettivo è far sentire i passeggeri a casa anche a migliaia di chilometri di distanza.

L’itinerario del Giro del Mondo prevede affascinanti destinazioni come Antille, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Messico e California; dopo aver attraversato l’Oceano Pacifico, il viaggio proseguirà alla volta di Hawaii, Polinesia, isole Figi, Australia e Indonesia, per concludere poi con soste a Singapore, in Thailandia, Malesia, Sri Lanka, India, negli Emirati Arabi, Oman ed in Grecia.

Per far godere al massimo le bellezze è stata prevista la possibilità di effettuare scali di più giorni in molte delle destinazioni comprese nell’itinerario, come Los Angeles, San Francisco, Sidney, Singapore, Phuket, Cochin, Mumbai, Dubai e Muscat.

Gli ospiti potranno approfittare delle tante splendide escursioni proposte dalla compagnia per vivere momenti unici anche a terra, rendendo ancora più indimenticabile questo viaggio.

Da Puerto Quetzal (Guatemala) sarà possibile raggiungere con un volo charter il sito archeologico di Tikal, una delle più grandi città Maya conosciute sino ad oggi, per una passeggiata alla scoperta delle rovine lungo sentieri immersi nella foresta pluviale.

L’itinerario prevede una sosta a Los Angeles: si potrà passeggiare lungo la Walk of Fame. Gli ospiti avranno anche la possibilità di salire a bordo di un elicottero per un emozionante volo di 30 minuti, alla scoperta delle più affascinanti località della West Coast.

E non basta. I crocieristi più avventurosi potranno provare un’escursione davvero adrenalinica a Sidney, salendo sul famoso Harbour Bridge: attraverso passerelle, scale e archi, lungo un percorso di tre ore, si arriverà a godere di una spettacolare vista a 360 gradi di una delle baie più incantevoli del mondo.

Insomma questa crociera avvera il signo di tutti i grandi viaggiatori, che potranno vivere un’esperienza unica e circumnavigare il globo nell’arco di poco più di 3 mesi, incontrando culture e paesaggi magnifici, sulle orme dei grandi navigatori del passato. Per coloro che avessero perso l’opportunità quest’anno, Costa Crociere ha già annunciato che Costa Luminosa proporrà il Giro del mondo anche nel 2019, con partenza prevista sabato 5 gennaio sempre da Venezia.