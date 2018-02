Brexit, l'Ue avverte: le patenti di guida europee potrebbero non essere più valide nel Regno Unito e viceversa

I cittadini britannici potrebbero non poter più circolare in auto al di fuori del Regno Unito a causa della Brexit. Secondo quanto riportato dal Telegraph infatti le patenti di guida dei cittadini britannici, che attualmente recano il simbolo dell'Europa in alto a sinistra, potrebbero non essere più valide nel Vecchio continente. Se non si dovesse giungere a un accordo sui trasporti durante i negoziati, potrebbe esserci un mancato riconoscimento, reciproco, dei documenti di guida fra la Gran Bretagna e i Paesi dell'Unione europea.

Il che vorrebbe dire con ogni probabilità che anche i cittadini europei potrebbero avere dei problemi a viaggiare in auto all'interno del Regno Unito, e che per i turisti potrebbe diventare molto difficile affittare un'auto o stipulare un contratto di assicurazione.

Un rischio che è la stessa Commissione europea a segnalare prima dell'inizio della riunione di governo convocata dalla premier britannica Theresa May nella residenza di campagna di Chequers, per cercare di trovare un compromesso su quale approccio adottare per la Brexit a Bruxelles.