Fca, Fiat lancia la Cronos in Argentina. Cerimonia alla presenza del presidente Macri

FERREYRA - Con il lancio del modello «Cronos», che sarà fabbricato in Argentina per tutto il mondo, Fiat Chrysler consolida la sua presenza nel Paese sudamericano, dove il gruppo celebra i 100 anni di presenza nel 2018. La cerimonia si è svolta nello stabilimento di Ferreyra, a 10 km dalla capitale della provincia di Cordoba, alla presenza del presidente argentino Mauricio Macri, del governatore di Cordoba Juan Schiaretti, del capo di Fiat Chrysler per l’Argentina, Cristiano Rattazzi, e per l’America Latina, Stefan Ketter, di operai e ospiti provenienti da tutto il Paese, dal Cile e dal Brasile.

Parlando al termine della cerimonia, Rattazzi ha ricordato i «500 milioni di investimenti per questo stabilimento, ultramoderno e all’avanguardia, con qualità per tutti», ha previsto «che l’accordo del Mercosur con l’Unione europea si farà velocemente» e spera che «potremo recuperare competitività con il Messico», perché «il Brasile e l’Argentina sono stati dimenticati negli ultimi cinque o sei anni». «Quest’ auto è motivo di orgoglio per tutti perché andrà nel mondo» e testimonierà il «talento argentino», ha detto il presidente Macri nel suo discorso. «Credo profondamente in voi, è un processo di fiducia, Fiat ha creduto che questo processo di cambiamento iniziato due anni fa fosse serio», ha aggiunto, riferendosi all’inizio del suo mandato.

«Dobbiamo crescere per 20 anni di seguito», ha detto il capo di Stato, che ha chiuso il suo discorso facendo le proprie «congratulazioni alla famiglia Chrysler». La Cronos, berlina dell’azienda di Torino già disponibile alla vendita, è il risultato di un piano di investimenti di 500 milioni di dollari annunciato nell’aprile 2016, che ha compreso la modernizzazione dell’impianto argentino con l’uso di 150 robot.