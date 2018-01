Fca, nel 2017 utile netto a 3,5 miliardi: più 93%

Fca ha chiuso il 2017 con un utile netto in aumento del 93% a 3,5 miliardi di euro, comprensivo di oneri netti pari a 0,1 miliardi di euro correlati alla riforma fiscale negli Stati Uniti. L'utile netto adjusted è in crescita del 50% a 3,8 miliardi di euro. L'ebit adjusted sale a 7,1 miliardi di euro (+16%, ma +19% a parità di cambi di conversione); tutti i settori presentano conti migliori rispetto al 2016. L'indebitamento netto scende a 2,4 miliardi. Fca ha confermato inoltre i target per il 2018 e i principali obiettivi del piano industriale. Le stime sono per ricavi netti pari a circa 125 miliardi e utile netto adjusted di 5 miliardi.