In vendita il vecchio Range Rover di Silvio Berlusconi: carrozzato da Pavesi e con finiture stile Rolls

Un lussuoso Range Rover grigio appartenuto a Silvio Berlusconi, è in vendita a Montecatini terme (Pistoia) per 36.800 euro. Ne danno notizia le cronache locali. L'auto, del 1988 con 127.000 km e personalizzata con finiture interne di lusso dal 'carrozziere dei vip' di Milano Luciano Pavesi, è ora di proprietà di un salone specializzato in auto da collezione, con sede legale a Montecatini e operativa ad Altopascio (Lucca). Il titolare conferma la notizia spiegando di aver acquistato l'auto «alcuni mesi fa da un avvocato di Milano che era in contatto con Berlusconi». Il mezzo faceva parte della flotta di Berlusconi prima della sua discesa in campo in politica e risale all'anno in cui l'ex cavaliere acquistò la Standa.