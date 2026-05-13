500 Hybrid debutta nella versione speciale Dolcevita. Fiat completa la gamma con edizione limitata solo in versione cabrio

Fiat completa la gamma della Nuova 500 Hybrid con il lancio della nuova serie speciale 500 Dolcevita, un'interpretazione in edizione limitata ispirata al fascino intramontabile della Dolce Vita italiana. In concessionaria da fine giugno, la nuova serie speciale 500 Hybrid Dolcevita è disponibile esclusivamente in versione cabrio, con un prezzo promozionale per il mese di maggio di 19.950 euro in caso di rottamazione e finanziamento di Stellantis Financial Services.

Caratterizzata da una serie di elementi di design realizzati ad hoc, la nuova serie speciale presenta calotte degli specchietti retrovisori cromate, un badge laterale dedicato con il logo Dolcevita, nuovi cerchi in lega da 16 pollici diamantati, una capote in tessuto blu dedicato e fari full Led. All'interno dell'abitacolo, la Dolcevita è dotata di sedili in tessuto Pieds de poule e vinile con logo «500» ricamato, autoradio da 10,25 pollici, climatizzatore automatico, sensore pioggia e sensori di parcheggio posteriori.

Accanto alla serie speciale Dolcevita, Fiat ha presentato anche la Nuova 500 Hybrid 3+1, disponibile solo negli allestimenti Icon e La Prima, caratterizzata da una piccola portiera posteriore incernierata sul lato passeggero che semplifica l'accesso alla seconda fila sia di adulti che di bambini.