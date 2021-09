500 X Dolcevita, “open air” ora anche Cross e Sport. Si allarga la famiglia delle scoperte a due mesi dal lancio

TORINO - Per 500 X è tempo di apertura degli ordini anche per le versioni Cross e Sport in versione con capote soft-top. Dopo l'esordio della prima 500X a 'cielo aperto' con le serie speciali di lancio Yacht Club Capri e Dolcevita Launch Edition, ispirate al mondo della nautica di lusso e alla 'Dolce Vita', la proposta open air con capote soft-top di 500X è arrivata anche sugli allestimenti Cross e Sport, ovvero le versioni top di gamma del crossover di casa Fiat. Il soft top in tela 'Dolcevita' si apre in 15 secondi, anche durante la guida e sino a 100 km/h, ed è progettato per mantenere immutata la capacità di carico del bagagliaio, così come garantire buona visibilità. La c capote è disponibile nei colori nero, grigio e rosso, da abbinare ai 10 colori di carrozzeria in gamma.

500X Cross e Sport con soft top 'Dolcevita' affiancano ora le versioni d'esordio, lanciate meno di due mesi fa. La Yacht Club Capri, nel colore del mare, nata in collaborazione con uno dei più esclusivi Yacht Club italiani, è equipaggiata con capote blu e dettagli blu. All'interno i confortevoli ed eleganti sedili bianchi Soft Touch ispirati al mondo nautico e, disponibile come optional, la plancia in legno anch'essa ispirata alle imbarcazioni di alto lignaggio. La Dolcevita Launch Edition, si distingue per la livrea esterna in tinta Bianco Gelato, arricchita da dettagli cromati e satinati su baffo anteriore, paraurti e specchietti. La gamma motori si compone di due propulsori a benzina, i Firefly da un litro e 120 CV e 1,3 litri da 150 CV, oltre a due diesel Multijet da 1,3 litri e 95 CV e 1,6 da 130 CV.