500X, svelata al Museo del Cinema di Torino l'evoluzione del crossover: nuovo look e tanta tecnologia

TORINO - Quando si parla della 500X protagonista di una spettacolare presentazione in una location che dello spettacolo è una specie di tempio, il Museo del Cinema di Torino ospitato nella Mole Antonelliana, non è esagerato definirla «nuova», anche se il calendario la inserirebbe nel novero dei restyling inevitabili a metà del ciclo di vita di un'automobile. Talmente numerosi ed evidenti sono infatti gli interventi che ne hanno ridisegnato le caratteristiche tecniche ed estetiche da far pensare quasi a un cambio di generazione, anche se i prezzi.



In tema di dinamica, la novità più significativa è costituita dall'introduzione dei motori turbo a benzina della nuova famiglia FireFly (3 cilindri 1.0 da 120 cv e 4 cilindri 1.3 da 150 cv) già adottati dalla «gemella diversa» Jeep Renegade, ma adattati alle differenti esigenze di un modello che privilegia l'impiego urbano e le due ruote motrici rispetto all'«americana» di Melfi dal più spiccato orientamento off-road e perciò più richiesta nella versione a trazione integrale.

Oltre a questi propulsori di cui abbiamo potuto apprezzare la validità nella prova di guida nei dintorni del capoluogo piemontese, gli interventi stilistici hanno decisamente giovato di quello che, come ricorda Luca Napolitano, responsabile del marchio Fiat per l'area Emea, «in Italia è di gran lunga il Suv-crossover più venduto (secondo solo alla Panda nella classifica generale dei primi sette mesi di quest'anno, Ndr) e rientra costantemente nei primi cinque posti del segmento a livello europeo».

Tra le modifiche estetiche (ma dai significativi risvolti funzionali) troviamo per esempio l'ampio ricorso ai Led, che sono di serie per quanto riguarda le luci diurne e quelle posteriori, ma che a richiesta sono disponibili anche per i gruppi ottici principali, che in tal caso – assicura Magneti Marelli – garantiscono il 20% di luminosità in più rispetto rispetto agli attuali proiettori allo xenon. Sono stati rinnovati sia il disegno dei paraurti anteriori e posteriori della versione Urban, sia quello della placche di protezione che caratterizzano le più avventurose declinazioni Cross e City Cross.

Un settore nel quale la nuova 500X vanta caratteristiche d'avanguardia è quello dei sistemi di assistenza alla guida: è infatti la prima a proporre di serie nella sua categoria tre dispositivi preziosi nella loro concreta semplicità, come vuole la tradizione del brand: il riconoscimento della segnaletica stradale, che segnala con un insistito (fin troppo) lampeggiamento il superamento del limite di velocità; lo «Speed advisor» che, una volta attivato con un semplice click, riporta automaticamente la velocità stessa entro il limite; il mantenimento della corsia di marcia che in caso di uscita involontaria dalla linea di separazione riporta dolcemente la vettura sulla retta via. Il tutto compreso in un'offerta di lancio che parte da 15.500 euro.