508 Sport Enginereed, l'ammiraglia di Peugeot si scatena: 360 cv, un motore termico e due elettrici con 4wd

MILANO - La 508 Peugeot Sport Engineered può in un certo senso essere essere considerata la bandiera della strategia di elettrificazione che – in tutte la sue possibili declinazioni – è la pietra angolare su cui la casa del Leone intende costruire un futuro degno del passato ineguagliabile di un'azienda che ha appena festeggiato il 210 compleanno.

Non a caso questa inedita declinazione dell'ammiraglia del Leone ha scelto proprio la grande festa (in diretta streaming) per presentarsi in anteprima mondiale non soltanto come un prodotto al top della tecnologia, ma anche come apripista di un nuovo brand – appunto PS Engineered – destinato a caratterizzare una linea di prodotti capaci di abbinare le prestazioni e il rispetto dell'ambiente.

Un binomio all'apparenza inconciliabile che però trova una sintesi nelle scelte dei tecnici dell'atelier sportivo di Versailles-Satory che hanno fatto grazie alla tecnologia ibrida plug-in hanno realizzato una grande hatchbak due volumi (e l'equivalente versione station wagon) dalle caratteristiche che parlano chiaro: 360 cv (mai così tanti in una Peugeot stradale) e 520 Nm di coppia che le regalano un'accelerazione 0-100 in 5,2 secondi si sposano con emissioni di CO2 contenute in 46 g/km.

Sono risultati non dovuti solo all'elettrificazione, ma a una serie di intrventi a tutto campo, a partire dall'architettura che comprende l'assetto ribassato e l'allargamento delle carreggiate (di 24 mm quella anteriore, di 12 la posteriore), per passare ai dischi freno anteriori da 380 mm e agli esclusivi cerchi da 20 pollici.

A definire il carattere dinamico della vettura concorrono soluzioni tecniche specifiche che prevedono tra l'altro 3 livelli di regolazione degli ammortizzatori (Comfort, Hybrid e Sport) e la possibilità di scegliere tra 5 differenti modalità di guida: Electric, per percorrere fino a 42 km ricorrendo al solo motore elettrico; Comfort che ottimizza la collaborazione tra i due motori garantendo il massimo del comfort; Hybrid che predispone un settaggio più frenato degli ammortizzatori a vantaggio di un comportamento più dinamico; Sport che mette a disposizione tutta la cavalleria adeguando il comportamento di sterzo e sospensioni oltre che la reattività dell'acceleratore; 4WD che impegna tutte e quattro le ruote a collaborare alla trazione.

Come per tutte le auto «alla spina» i tempi di ricarica acquistano un'importanza particolare. La comunicazione Peugeot li quantifica in meno di sette ore collegandosi a una normale presa domestica e in meno di due se ci si affida a una colonnina pubblica o a una wall-box domestica. Disponibile con tutti i dispositivi di connettività e assistenza alla guida che è lecito attendersi da una vettura con questo posizionamento di mercato. La 508 Peugeot Sport Engineered berlina e wagon potra essere ordinata in Italia, con un listino non ancora definito, da dicembre 2020 mentre l'avvio delle consegne è previsto per l'aprile successivo.