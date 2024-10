Ecco la 600e, con 280 cv è l'Abarth più potente di sempre. Ha motore elettrico con 207 kW di potenza, da 0 a 100 in 5,85"

Nel 75/mo anniversario di Abarth non poteva mancare un «regalo» per gli appassionati dello Scorpione: la nascita dell'Abarth più potente di sempre con la 600e che ha 280 CV erogati da un motore elettrico con potenza di 207 kW che le consentono un'accelerazione da 0 a 100 in 5,85 secondi. La Abarth 600e è già ordinabile ed è stata presentata durante un media drive internazionale riservato ai membri della giuria del premio The Car Of The Year che si è svolto al Balocco Proving Ground di Stellantis. «Questo è un grande risultato - ha affermato Gaetano Thorel, responsabile dei marchi Fiat e Abarth in Europa -. Oggi finalmente presentiamo la prima vera Abarth elettrica sviluppata insieme al Motorsport di Stellantis proprio per dimostrare che si può creare una hot hatch esattamente nello stesso modo in cui si sviluppa una compatta sportiva termica. L'unica differenza che c'è fra questa auto e una sportiva termica - ha sottolineato Thorel - è semplicemente la fonte della potenza ma tutto il resto, handling, sospensioni, dinamica di guida, freni ecc. sono esattamente gli stessi».

Inoltre Thorel ha spiegato i vantaggi che si possono avere con una auto a zero emissioni con queste caratteristiche. «Se guardiamo le vetture sportive a benzina e consideriamo il loro prezzo e lo paragoniamo a quello di lancio della Abarth 600e ci accorgiamo che, a pari potenza, il prezzo è lo stesso. Non c'è gap - ha rilevato - tra il prezzo della vettura elettrica e quella termica. In mercati poi dove ci dovessero essere incentivi governativi, la Abarth 600e va a costare meno di una auto termica di pari potenza e prestazioni. Infine non sono da sottovalutare i vantaggi nelle città che prevedono delle limitazioni per le auto termiche». L'Abarth 600e sarà disponibile in due versioni, entrambe caratterizzate da un design audace ed elementi ispirati alle auto da corsa: la sportiva Abarth 600e Turismo (240 CV, 175 kW) e la Scorpionissima, completamente equipaggiata, in edizione limitata (280 CV, 207 kW), che sarà disponibile in soli 1.949 esemplari e in due colorazioni. Insieme agli esperti racing di Michelin, Sabelt, JTEKT, e Alcon, Abarth ha studiato e collaudato in diverse condizioni le soluzioni migliori per ottenere la combinazione perfetta per l'Abarth più potente di sempre. Entrambe le versioni della Nuova Abarth 600e sono dotate di tre modalità di guida.

La modalità Turismo offre un'accelerazione fluida e 110 kW di potenza per l'Abarth 600e Turismo e 140 kW per la Scorpionissima, abbinati a 300 Nm di coppia per un'esperienza di guida entusiasmante a una velocità massima di 150 km/h. Questa configurazione offre anche una taratura sportiva del pedale dell'acceleratore e dello sterzo e una calibrazione standard ESP. In aggiunta a queste caratteristiche, la seconda modalità di guida, Scorpion Street, è dotata di 150 kW di potenza per la versione Turismo e di 170 kW per la Scorpionissima con 345 Nm di coppia, per una velocità massima di 180 km/h; la terza modalità, Scorpion Track, include una calibrazione aggressiva del pedale dell'acceleratore e sportiva dello sterzo oltre a settaggi ESP che garantiscono un maggiore divertimento alla guida. Con la configurazione Scorpion Track, l'Abarth diventa più elettrizzante che mai esprimendo tutte le sue potenzialità, con una velocità massima di 200 km/h, 345 Nm di coppia e una potenza massima di 207 kW (280cv) per l'Abarth 600e Scorpionissima e 175 Kw (240cv) per la versione Turismo. La Abarth 600e è dotata di un differenziale a slittamento limitato Torsen di JTEKT, che assicura una traiettoria migliore, una maggiore maneggevolezza, trazione in curva e sicurezza anche in condizioni scivolose.

L'Abarth 600e è dotata di una ampia gamma di ADAS che prevede fra l'altro l'Adaptive Cruise Control, la funzione Drowsy Driver Detection e la frenata d'emergenza autonoma, il sistema di Lane Departure Warning e Lane keeping. In aggiunta a questi, la versione Scorpionissima è dotata anche di una Guida Assistita di Livello 2 che sfrutta sistemi aggiuntivi come il Lane Centering & Traffic Jam assist e i sensori di parcheggio a 360° che si collegano alla telecamera posteriore per un parcheggio da manuale. L'Abarth 600e Turismo è dotata di un sistema di infotainment che include una radio da 10,25 pollici e sei altoparlanti, mentre la Scorpionissima di una radio 10,25 pollici con NAV di serie, per un maggiore fun to drive, enfatizzato da strumenti di misurazione delle prestazioni di guida.

Dalla homepage, i conducenti sono reindirizzati alle pagine dedicate alle prestazioni: la prima pagina di gestione permette di monitorare la coppia in tempo reale e adattare l'accelerazione a ogni condizione atmosferica e terreno di guida; la pagina degli indicatori tecnici consente ai guidatori di avere sempre a portata di mano tutte le informazioni tecniche; la pagina degli indicatori racing fornisce invece un laptimer e un diagramma G per sentirsi veri piloti di Formula E. Inoltre, solo sulla Scorpionissima, è presente il Sound Generator che può essere gestito dall'homepage del sistema di infotainment mentre il veicolo è in movimento. Al volante, la Abarth 600e Scorpionissima che abbiamo provato si è rivelata divertente da guidare, agile e con un ottimo assetto fra le curve del circuito di Balocco. Ha un'accelerazione bruciante e un comportamento volutamente nervoso come hanno sottolineato dagli ingegneri che l'hanno sviluppata. La Abarth 600è ha un prezzo che parte da 42950 euro e le prime consegne sono previste per gennaio 2025.