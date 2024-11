La 600e Scorpionissima è l'Abarth più potente della storia: 280 cv per un'elettrica dalle emozioni vere

Il secondo passo dello Scorpione verso le emissioni zero – dopo la 500 elettrica - si chiama Abarth 600e. Debutta festeggiando un record: con 280 cv e uno spunto da 0 a 100 in 5,85 secondi è l'Abarth più potente della storia. Più potente dei tanti bolidi con motore termico che hanno costruito il mito. Muscoli e passione. Un gioiello nato grazie al contributo tecnologico di Stellantis Motorsport, in particolare del team di Formula E.

"A chi è ancora scettico sulle emozioni che una sportiva elettrica può dare – spiega il capo del brand per l'Europa, Gaetano Thorel – dico che restiamo assolutamente fedeli alla missione originale, regalando un mix di prestazioni, emozioni e quel pizzico di cattiveria che contribuisce al tipico Abarth feeling . Gli stessi valori dei nostri modelli termici, con qualcosa in più". L'anima “cattiva” emerge fin dal primo contatto con la nuova 600e Abarth, sulle piste del Proving Ground di Balocco.

Il design esterno evidenzia le ruote con cerchioni da 20" e lo spoiler posteriore aerodinamico, gli interni sono spiccatamente racing. Due le version disponibilii: la Turismo e la Scorpionissima in edizione limitataa 1.949 esemplari, un omaggio all’anno di fondazione della casa. Costano rispettivamente 43mila e 49mila euro. "Prezzi competitivi – fa notare Thorel – perché il gap economico con le versioni termiche di pari potenza nei modelli sportivi ad alte prestazioni non è rilevante".

La versione Turismo (accelerazione da 0 a 100 in 6,24") sviluppa 240 cv, la Scorpionissima arriva al top di 280 cv, la potenza più elevata mai raggiunta da una Abarth, con una coppia di 345 Nm per una velocità massima limitata di 200 km orari e una autonomia fino a 334 km nel ciclo misto.

Entrambe le versioni della Abarth 600e hanno tre modalità di guida. La più "tranquilla" (concetto assai relativo) offre un’accelerazione fluida e 110 kW di potenza per la 600e Turismo e 140 kW per la Scorpionissima, abbinati a 300 Nm di coppia per un’esperienza di guida entusiasmante a una velocità massima di 150 km/h. Questa configurazione, denominata Turismo come la versione di accesso, offre anche una taratura sportiva del pedale dell’acceleratore e dello sterzo e una calibrazione standard Esp. La modalità Scorpion Street prevede 150 kW di potenza per la 600e Turismo e 170 kW per la Scorpionissima, con 345 Nm di coppia per raggiungere i 180 km/h. La modalità Scorpion Track consente di sprigionare il massimo della potenza e include una calibrazione aggressiva del pedale dell’acceleratore e più sportiva dello sterzo, oltre a prevedere settaggi che garantiscono un maggiore divertimento: guidarla in pista diventa un'esperienza davvero elettrizzante. E per chi non vuole rinunciare al ruggito tipico di ogni Abarth, il sound generator elettronico fa miracoli modulando l'intensità in base all'utilizzo della vettura.

Ogni dettaglio è caratterizzato da una ricerca approfondita. Le gomme, ad esempio, sono il frutto delle competenze racing sviluppate con Michelin. Gli pneumatici Pilot Sport EV hanno una mescola ottimizzata e un'architettura dedicata per supportare i 280 cv offrendo un eccellente livello di aderenza sia sull'asciutto che sul bagnato. Anche i freni sviluppati con Alcon provengono dal mondo del racing, con dischi ventilati da 380 mm e pinza monoblocco a quattro pistoni. Inoltre si nota l'efficacia del differenziale a slittamento limitato Torsen che assicura una traiettoria migliore, una maggiore maneggevolezza e trazione ideale in curva anche in condizioni scivolose. Il telaio è rinforzato con una barra antirollio posteriore, che modifica il bilanciamento e aumenta la rigidità complessiva.

Nell'abitacolo l’ergonomia da corsa è stata ottenuta grazie a una forma avvolgente che supporta il guidatore in curva e, sulla Scorpionissima, anche da quattro diversi tipi di schiuma per i sedili Sabelt racing. Sempre sull’edizione limitata, gli evocativi fori laterali passacintura e i bolster altamente contenitivi offrono un look racing per una vera sensazione da corsa. Il cluster a colori Tft da 7 pollici ha una grafica ben leggibile. Disponibili tutti i servizi di connessione, il riconoscimento vocale anche per gli aggiornamenti automatici delle mappe stradali e, per la prima volta nella storia del brand, l’assistenza integrata di Chat Gpt Generative AI. Intelligenza artificiale al servizio delle emozioni.

Per quanto riguarda il look esterno, la nuova Abarth 600e si ispira nel frontale alle forme squadrate del radiatore dell’Abarth 850 TC, da cui deriva il soprannome “cassettone”. Sono specifici i paraurti anteriore e posteriore, lo spoiler e le ruote. La silhouette a “muso di squalo” ottimizza l'aerodinamica ed evidenzia un assetto ribassato di 30 mm sulla parte anteriore e di 25 mm su quella posteriore. Spoiler, estrattore e paraurti sono studiati e testate nella galleria del vento per migliorare le prestazioni.

Anche questo modello è caratterizzato dallo scorpione elettrificato che ha debuttato sulla Abarth 500e. La versione Turismo è caratterizzata dai colori Verde Acid, Bianco Antidote, Arancione Shock, e Nero Venom. La Scorpionissima debutta nell’esclusivo Viola Hypnotic, ispirato all’effetto ipnotico della puntura dello scorpione.

Non mancano naturalmente gli Adas di supporto alla guida, dall'Adaptive Cruise Control al Drowsy Driver Detection con frenata d'emergenza autonoma, al Lane Departure Warning. La Scorpionissima è dotata anche di una Guida Assistita di Livello 2 che sfrutta sistemi aggiuntivi come il Lane Centering & Traffic Jam assist e i sensori di parcheggio a 360° che si collegano alla telecamera posteriore.