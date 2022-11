A3, al volante dell’intera gamma della compatta di Audi. Dalla sedan alla sportback guida premium su tutte le versioni

Nel 1996 Audi A3 ha sancito l’ingresso dei Quattro Anelli nel segmento C per raccogliere, nell’arco di quattro generazioni e diversi aggiornamenti, consensi anche superiori ai numeri che oggi la rendono best-seller tra le medie di fascia premium. I fattori, pur numerosi, convergono principalmente sulla pulizia di un design sempre in evoluzione ma mai rivoluzionato, su un piacere di guida esteso a tutte le motorizzazioni e su un portafoglio tecnologico che oggi è il più ampio del mercato. Declinata nelle varianti di carrozzeria Sedan e Sportback, la famiglia Audi A3 può contare su tre varianti di trazione - anteriore, integrale quattro e integrale quattro con RS torque splitter - abbinate a propulsori con potenze da 110 a 400 CV. Sei i sistemi propulsivi se includiamo l’iconico 5 cilindri 2.5 TFSI, appannaggio delle versioni high performance RS.

L’elenco include i benzina TFSI, i diesel TDI, g-tron a metano, mild-hybrid e, unica nel segmento, due versioni ibride plug-in. Con le rispettive peculiarità, ognuna in grado di garantire un’esperienza di guida da auto premium, sia parlando di prestazioni sia in efficienza. Sulle strade del Salento abbiamo toccato con mano sia il primo che il secondo aspetto, partendo dalle versioni Plug-in. La Audi A3 Sportback 40 TFSI e vanta 204 Cv ed è la vettura più venduta della gamma ibrida ricaricabile Audi, oggi composta da 11 modelli, e nei primi nove mesi del 2022 ha rappresentato il 35% dell’immatricolato Audi plug-in. Rispetto alla stradista di razza A3 Tdi, alla quale si affianca con il plus dei 67 km dichiarati di autonomia elettrica, la A3 a batteria asseconda la guida fluida nel silenzio garantito dalle componenti elettriche del suo powertrain, sempre reattivo nello scaricare a terra i 204 Cv e 350 Nm di coppia nell’attimo esatto in cui si affonda sul gas. In modalità «Auto» la A3 gestisce con naturalezza i passaggi tra la parte termica e quella elettrica, privilegiando quest’ultima in ambiente urbano, dove si apprezza la leggerezza dello sterzo che garantisce sempre facilità di manovra.

Consistenza e progressività dello sterzo che aumentano in parallelo all’andatura, premiando la precisione tra le curve con la complicità di un assetto solido, in grado di digerire con naturalezza l’aggravio di peso del pacco batterie. Guidando con poche accortezze riguardo la gestione dell’autonomia la percorrenza in elettrico ha raggiunto circa 45 Km, durante i quali la A3 ha registrato un consumo medio pari a 71,5 km/litro. Il dato è convincente anche a batteria esaurita, visiti i 16 km al litro registrati dal computer di bordo. La più potente Audi A3 Sportback 45 TFSI e da 245 CV aggiunge un pò di incisività in più nelle prestazioni, in aggiunta ad un equipaggiamento più ricco. Parlando di prestazioni, però, il pensiero va immediatamente alle top di gamma RS3 ed S3, entrambe interpreti di una sportività che tocca picchi assoluti con la prima ed un perfetto equilibrio con la seconda.

L’ Audi RS3 Sportback regala il massimo coinvolgimento fin dall’avvio, quando entra in scena la timbrica del 5 cilindri 2.5 litri Tfsi da 400 Cv. L’assetto sportivo asseconda l’assoluta precisione di guida su strada, dove regna la stabilità fornita dalla trazione integrale quattro arricchita con il sistema Torque Splitter. Selezionando la mappatura Torque Rear, ripartisce in maniera indipendente la trazione sulle ruote posteriori per favorire traversi con la tendenza al sovrasterzo tipica delle RWD. Tra le tante, è forse la differenza maggiore con la leggera tendenza al sottosterzo della più equilibrata Audi S3, spinta dal 4 cilindri 2.0 da 310 Cv e 400 Nm di coppia, l’ideale per chi cerca il perfetto bilanciamento tra prestazioni e comfort.