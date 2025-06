La A5 e-hybrid esalta il plug-in Audi. Prestazioni al top e oltre 100 km in elettrico

La strada dell'elettrificazione in Audi ha un orientamento preciso: si chiama plug-in ed è un'alternativa sempre più apprezzata al full-electric. La formula dell'ibrido ricaricabile, già adottata da 9 modelli, rappresenta oggi in Italia per il brand tedesco oltre il 10% delle vendite e ha compiuto progressi tecnologici sostanziali: l'autonomia elettrica, ad esempio, è passata dai 56 km della Q7 e-tron nel 2019 ai 141 della attuale A3 Sportback TFSI e (in arrivo).

Sul mercato ecco intanto la A5 che porta al debutto la denominazione e-hybrid. Declinazione alla spina dell’erede di un'icona come la A4, che ha sostituito in gamma, si propone con carrozzeria berlina o Avant. Il modello medio nasce sulla piattaforma premium termica PPC (Premium Platform Combustion) e porta all'esordio le varianti plug-in declinate in due step di potenza, 299 e 367 CV. Valori ottenuti dall'abbinamento tra il motore 4 cilindri 2.0 TFSI (turbo a iniezione diretta di benzina) da 252 CV e un propulsore elettrico sincrono a magneti permanenti da 143 CV e 350 Nm. Grazie alla nuova generazione di batterie ad alta densità energetica e alla frenata elettroidraulica, l’autonomia in modalità elettrica si spinge sino a 105 km. Prestazioni quasi da vettura full-electric. Del resto basta premere il tasto EV per scegliere di viaggiare a emissioni zero.

Audi punta molto sul concetto di “ibrido amico”, dotando la nuova A5 di tecnologie che rendono semplice la gestione del sistema plug-in. In modalità Hybrid, se è attiva la navigazione, la vettura valuta da sola il tragitto pianificato individuando autonomamente i tratti più adatti alla guida elettrica. Ad esempio aree urbane e situazioni di traffico congestionato.

Con la funzione Battery Hold è inoltre possibile optare per un risparmio calcolato d’energia da impiegare in una successiva fase di viaggio. E impostando la funzione Battery Charge, se l'energia disponibile è insufficiente, la vettura viene mossa dal solo motore a combustione che, a velocità superiori a 65 km/h, contribuisce alla ricarica dell’accumulatore. La potenza massima di ricarica in corrente alternata è cresciuta a 11 kW consentendo di ripristinare integralmente il livello d’energia nell’accumulatore in 2,5 ore. Nettamente rafforzate anche le prestazioni in fase di recupero del sistema di frenata elettroidraulico, derivato dai modelli full electric del brand.

Le frenate di media intensità sono gestite congiuntamente dall’unità a zero emissioni e dai freni tradizionali, oppure esclusivamente dall’impianto idraulico. Nelle fasi di decelerazione il motore a elettroni recupera energia sino a un massimo di 88 kW di potenza elettrica.

La A5 e-hybrid offre su strada le elevate performance dinamiche già collaudate con le precedenti versioni, grazie a un raffinato schema delle sospensioni multilink. A garantire un assetto completamente neutrale in ogni situazione, contribuisce naturalmente la trazione integrale quattro ultra che parametra in pochi decimi di secondo le informazioni relative all’angolo di sterzata, all’accelerazione trasversale e longitudinale e ogni altro valore per agire in modo predittivo sul fronte della sicurezza. Lo sterzo progressivo, a servoassistenza e demoltiplicazione variabili, è di serie. Prestazioni di assoluta eccellenza con velocità massima (dichiarata) di 250 km/h, spunto da 0 a 100 in 5,9" e un consumo medio a batteria carica di 2,1-2,6 litri per 100 km in base ai nuovi parametri Euro 6eb.

Come le altre varianti di A5, la nuova e-hybrid offre una digitalizzazione avanzata con cinque “piattaforme informatiche” che controllano le funzioni del veicolo e facilitano l’interazione tra l’intelligenza artificiale (ChatGPT) e l’assistente vocale, oltre all’adozione del sistema operativo Android Automotive OS.

La gamma offre allestimenti Business, Business Advanced e S line edition. Il listino parte da 64.300 euro (berlina) e 66.700 (Avant). Costano rispettivamente 75.650 e 78.050 euro le versioni da 367 CV, proposte solo nell’allestimento top di gamma.