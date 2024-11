Abarth 600e, stile unico tra passato e futuro. Con 280 cv in evidenza le doti sportive

Ha 280 cavalli ed è la più potente Abarth della storia. Ecco la Abarth 600e, nuova elettrica del marchio dello Scorpione, che, nell'edizione limitata Scorpionissima con appunto 280 cv, celebra il 75esimo anniversario del brand italiano. Il design di Abarth 600e è un equilibrio tra visione del futuro ed heritage in grado di evidenziare le doti sportive della vettura. Infatti, esteticamente si notano dettagli che vengono dal passato e qui riproposti in chiave moderna, come lo spoiler in resina ideato da Carlo Abarth, reinterpretandole in chiave attuale per rendere possibile al marchio il suo passaggio nell'era dell'elettrico.

Lo stile di Abarth 600e mostra quindi una forte contaminazione tra due universi: da una parte le origini del Brand e dall'altra il mondo gaming, con la reinterpretazione del tema a strisce e dello scorpione, elemento distintivo del marchio, che aveva già debuttato sulla Abarth 500e. Tra gli elementi che derivano dal passato, invece, si notano: il volume squadrato caratteristico del radiatore frontale dell'Abarth 850 TC, denominato «cassettone»; il vano bagagli aperto, intuizione di Carlo Abarth che su questo modello separa il flusso d'aria in due, al fine di migliorare la resistenza aerodinamica della vettura. La presenza su strada è enfatizzata dai cerchi da 20 pollici con disegno che richiama la carrozzeria dell'auto e che hanno l'effetto dei bulloni monoblocco, un richiamo al mondo delle corse. Anche l'assetto ribassato di 30 mm sulla parte anteriore e 25mm al posteriore contribuisce alla sportività della vettura.

All'interno dell'abitacolo ritornano i richiami al passato con un tocco di modernità, come la strumentazione e il volante, quest'ultimo a due razze come quello dell'Abarth 131 Rally. Le sedute sono marchiate Sabelt e ricoperte in Alcantara con una forma che richiama i sedili del passato, quando i poggiatesta era integrato nello schienale. Inoltre, la texture del tessuto è arricchita da un motivo grafico a strisce, ispirato al mondo del gaming, già presente in altre parti del veicolo.