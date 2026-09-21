Across Plug-in, Suzuki lancia il Suv-ammiraglia con trazione 4x4 AllGrip

La seconda generazione della Across rilancia la sfida di Suzuki nel segmento dei Suv medio-grandi. C'è un design tutto nuovo, ma c'è soprattutto un pieno di tecnologie (a cominciare dalla motorizzazione Plug-in Hybrid evoluta) che rende questa ammiraglia a ruote alte molto interessante, specie considerando le prestazioni garantite dalla trazione elettrica integrale 4WD AllGrip. "La nostra gamma torna a crescere – spiega il presidente di Suzuki Italia, Massimo Nalli – e dal 2027 lanceremo una novità all'anno. Questo modello ci aiuterà a mantenere una quota intorno al 2% e le vendite del primo semestre, nonostante un leggero calo dovuto all'uscita di scena di Ignis e Jimny, confermano le nostre ambizioni".

Eccola dunque, la nuova Across Plug-in Hybrid, al test sulle strade tortuose delle Langhe: curve tormentate e rettilinei invitanti, perfino un "soft offroad" tra le vigne del Barolo. Il nuovo powertrain è convincente. E' rimasto lo schema classico con motore termico 2.5 a benzina (143 cv) e due unità elettriche, l'anteriore da 206 cv e la posteriore da 55 cv per una potenza combinata di 309 cv. Ma il sistema integra ora nuove soluzioni tecniche avanzate, tra cui semiconduttori di potenza al carburo di silicio, una batteria di trazione da 22,7kWh ad alta capacità e un caricatore ad elevata potenza, con l’obiettivo di migliorare il rendimento complessivo, ampliare il range di percorrenza e ridurre le emissioni. Obiettivi centrati, visto che in elettrico puro si possono percorrere 129 km (addirittura 191 nel ciclo urbano), mentre il consumo medio in modalità ibrida è di 1,3 litri per 100 km con emissioni limitate a 32 grammi/km. Velocità massima 160 km l'ora, accelerazione 1-100 in 6,1 secondi. Niente male per un Suv che pesa oltre 2 tonnellate e che si scopre comunque agile e reattivo.

Il sistema di trazione integrale AllGrip E-Four offre trazione ottimizzata nelle diverse condizioni, grazie all'elettronica che monitora costantemente lo scenario e gestisce la distribuzione della coppia tra gli assi, contribuendo anche alla correzione di sottosterzo e sovrasterzo. Oltre alle tre modalità di guida Normal, Eco e Sport si può impostare E-Four Trail, che gestisce un rapporto fisso di distribuzione della coppia integrando la forza frenante ed il controllo di trazione. Non è una novità che Suzuki sia storicamente maestra del fuoristrada.

Sul piano stilistico, la Across è cambiata parecchio rispetto alla generazione precedente. Poco più corta (4,62 metri di lunghezza per 1,88 di larghezza e 1,68 di altezza) ha ottimizzato i generosi spazi interni, con vano bagagli variabile da 672 a oltre 1.600 litri. Accesso facilitato dal portellone elettrico. Il frontale è caratterizzato da un’impostazione verticale, con gruppi ottici full Led, calandra superiore integrata e un’ampia presa d’aria centrale, oltre a protezioni inferiori e inediti cerchi da 18”. La linea di cintura è alta, la fiancata evidenzia nervature "muscolose", nel posteriore spiccano gruppi ottici orizzontali collegati da un elemento scuro a contrasto.

Rivisto l'intero abitacolo, che raggruppa display, comandi principali e il selettore di marcia shift-by-wire in aree facili da raggiungere, come accessibili sono i sistemi di connettività smartphone, tutti wireless. Il quadro strumenti – abbassato - garantisce una piacevole percezione di controllo alla guida, e risulta prezioso l'head up display personalizzabile. Nuovo il display centrale per l'infotainment da 12,9”, ben visibile il digital cluster (12,3" con modalità navy) dietro al volante. Tra le raffinatezze tecnologiche, il radar dnamico a 360° che consente anche di visualizzare oggetti e insidie nascosti sotto l'anteriore della vettura. Un supporto importante specie in offroad.

L’abitacolo ospita numerosi vani portaoggetti e soluzioni dedicate alla connettività, tra cui la base di ricarica wireless per smartphone e cinque porte Usb-C, con potenza fino a 45W per la ricarica fast dei dispositivi elettronici. Sotto il profilo degli adas a supporto della sicurezza, la nuova Across è davvero eccellente. Di serie ci sono tutte le più recenti tecnologie, compreso il cruise control attivo che davanti "vede" lontano, a distanza di due vetture. La tecnologia può prevenire anche gli impatti negli incroci e all'uscita dai parcheggi, evitare pedoni o biciclette invisibili allo sguardo diretto, comandare il cambio automatico di corsia se esistono le condizioni di sicurezza.

Di tutto e di più al prezzo di 55.900 euro, che scendono in questa fase di lancio a 51.400 con permuta o rottamazione. Disponibili inoltre formule di noleggio e finanziamento. Garanzia (senza sovrapprezzo) fino a 10 anni: basta rispettare le corrette procedure di manutenzione.