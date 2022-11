AEHRA, la “rivoluzione” elettrica tra design e sostenibilità. Presentato primo veicolo della startup con il cuore italiano

MILANO - Nasce con l’obiettivo di cambiare le regole del gioco, reinventandolo, la prima auto elettrica firmata AEHRA. Al Superstudio Più di Milano, la startup globale ma dal cuore italiano, nata per offrire un cambiamento radicale nella produzione di veicoli elettrici di alta gamma, ha svelato in anteprima mondiale il suo primo modello. Obiettivo dichiarato, non solo una rivoluzione della mobilità elettrica ma anche un nuovo concetto di muoversi, tra leggerezza e aerodinamica, innovazione e design, tecnologia e sostenibilità, insieme a bellezza e funzionalità.

«Non presentiamo solo un’auto - ha commentato Hazim Nada, Ceo di AEHRA - bensì un nuovo paradigma di innovazione, design, sostenibilità e tecnologia, che siamo sicuri rappresenterà un riferimento non solo per il settore dell’auto elettrica, ma per tutto il mondo dell’automotive di alta gamma. Da oggi entriamo in una nuova era dell’esperienza automobilistica, grazie al lavoro del nostro team, che ha saputo generare un prodotto che non è solo contemporaneo, ma futuristico».

L’auto è realizzata in materiali compositi, selezionati non solo per le loro capacità meccaniche ma soprattutto per la loro leggerezza e il basso impatto di carbon footprint grazie all’impiego di materiali riciclabili fino a cinque cicli e alla possibilità di utilizzare compositi da riciclo. Con una monoscocca interamente in fibra di carbonio, il veicolo ha un passo di tre metri (per garantire grande abitabilità) una lunghezza complessiva di cinque metri e una larghezza di due. Presenta quattro ruote sterzanti e un peso inferiore alle due tonnellate. Il propulsore, insieme a batterie di ultima generazione, consente una percorrenza superiore agli 800 km, grazie anche alle soluzioni aerodinamiche adottate e al miglioramento del thermal management delle batterie, che assicurano maggiore autonomia.

L’aerodinamica attiva, inoltre, permetterà una guida sportiva e allo stesso tempo sicura, garantendo una fruizione del veicolo in ogni circostanza, assicurando un’esperienza di viaggio piacevole e allo stesso dinamica. «Il nostro obiettivo - ha aggiunto Sandro Andreotti, AEHRA Co-founder and Chief Operating - è superare gli attuali limiti dell’auto elettrica, per realizzare una vettura capace di reinventare il mercato dell’auto elettrica di alta gamma, colmando nello scenario europeo l’assenza di un attore in grado di rappresentare il Vecchio continente nella mobilità elettrica di alta gamma».