Subaru XV è ancora più dinamica: aggiornamenti estetici e tecnici per il Model Year 2021

MILANO – La casa delle Pleiadi rinnova la Subaru Xv e le propone come Model Year 2021 a partire da 24.950 euro con l'unità a benzina da 1.6 litri da 114 cavalli e 150 Nm di coppia e da 33.600 equipaggiata con il sistema ibrido e-Boxer da 150 cavalli (194 Nm) basato sul motore da 2.0 litri. Il costruttore giapponese ha aggiornato la sua best seller «senza stravolgere le linee del modello».

I designer sono intervenuti in particolare sul frontale, dove sono state rinnovate mascherina e paraurti (più pronunciato), mentre il cofano è caratterizzato da un profilo più spiovente. La rivisitata Subau Xv dispone anche di cerchi in lega dalle forme differenziate a secondo del tipo di propulsore. I clienti potranno anche scegliere tra nuovi colori per gli esterni. Il modello equipaggiato con l'unità da 1.6 litri sarà disponibile anche nel Lapis Blue Pearl, mentre quello alimentato dall'e-Boxer si potrà avere anche con l'Horizion Blue Pearl e con il Plasma Yellow Pearl.

Tra le novità introdotte con la Model Year 2021 c'è anche l'arricchimento della dotazione di serie delle versioni Style Xtra (da 29.900 euro) e Premium (da 32.400 euro), che monteranno anche la telecamera frontale: «Questa tecnologia facilita e semplifica la guida in situazioni estremamente comuni nella propria vita quotidiana», informa il costruttore.

Le Subaru Xv equipaggiate con l'unità e-Boxer disporranno di nuove funzionalità. Si tratta dell'aggiornato X-Mode con due modalità di trazione a seconda del fondo stradale e delle condizioni meteo (Snow/Dirt per neve, terra e ghiacia e D.Snow/Mud per neve alta o fango profondo), dell'SI-Drive e dell'e-Active Shift Control. L'SI-Drive, i cui comandi suono abbinati ai paddle shift, permette di personalizzare la risposta ai comandi del guidatore (Intelligent o Sport).

L’e-Active Shift Control, offerto per la prima volta, si attiva con la Xv in modalità Si-Drive Sport quando il guidatore – prima dell’inserimento in curva – affonda il pedale del freno. La funzione simula una scalata di marcia: da una parte aumenta l'incidenza del freno motore e dall'altra favorisce l’uscita dalla curva con un'accelerazione adeguata grazie ad un regime già vicino alla coppia massima.