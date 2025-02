Alfa Romeo, arriva Intensa: la nuova serie speciale disponibile su Giulia, Stelvio, Tonale e Junior

Nasce la nuova serie speciale Intensa, un omaggio alla storia di Alfa Romeo che è disponibile per l'intera gamma, con dettagli specifici per i diversi modelli. La serie speciale Intensa sarà disponibile per l'intero 2025, si pone al top dell'offerta di ogni vettura comprendendo una ricca dotazione già di serie, a parte il tetto apribile che resta come optional. Intensa non è a tiratura limitata e per Junior gli ordini apriranno nel mese di aprile. Invece, per Giulia e Stelvio, potrebbe essere l'ultima serie speciale prima della nuova generazione, ma i tecnici Alfa Romeo non hanno confermato. L'elemento caratterizzante è il colore oro, metallo che rende omaggio alle vittorie del marchio del Biscione ma anche al pregio e all'eleganza dei suoi modelli. Negli esterni, la serie speciale Intensa è riconoscibile dai cerchi con finiture in oro chiaro e con disegno specifico. Inoltre, spiccano le pinze Brembo di colore nero con la firma Alfa Romeo in oro chiaro.

L'aspetto sportivo è risaltato dalle modanature e codolini verniciati nero lucido con inserti in Dark Miron opaco. Per tutti i modelli sono tre i colori di carrozzeria disponibili: rosso, verde Montreal e nero. Gli interni mostrano delle diversità tra Giulia e Stelvio rispetto a Tonale e Junior. Per le prime è stata scelta la pelle come materiale predominante con cuciture a contrasto color cuoio e dettagli in alluminio spazzolato. Mentre su Tonale e Junior a predominare è l'Alcantara, che rende gli interni più sportivi e dinamici. Sono numerosi i richiami Intensa all'interno dell'abitacolo, con scritte sul poggia braccio, sulle guance interne dei sedili. Sempre di serie su tutta la gamma troviamo anche le sospensioni elettroniche a controllo elettronico e i sistemi di assistenza alla guida di livello 2. Per Giulia, le motorizzazioni disponibili sono il benzina da 280 cavalli a trazione posteriore che integrale, il diesel da 210 cavalli con trazione integrale, e da 160 cavalli a trazione posteriore. Il listino di Intensa parte da 62.000 euro. Mentre per Stelvio la versione Intensa è proposta in abbinamento alla motorizzazione 2.0 litri turbo benzina da 280 CV con trazione integrale, ed ai motori diesel da 210 (AWD) e 160 CV (RWD).

Il listino di Intensa per Stelvio parte da 67.100 euro. Per Tonale, le motorizzazioni disponibili sono Ibrida Plug-In Q4 da 280 CV con cambio automatico a 6 rapporti, Ibrida da 160 CV con tecnologia VGT (Variable Geometry Turbine) e cambio automatico a doppia frizione a 7 marce, e Turbo Diesel da 130 CV con cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti. Il prezzo di listino dell'allestimento Intensa parte da 51.100 euro. Infine, per Junior questa serie speciale è disponibile nella configurazione ibrida da 136 CV, Ibrida Q4 da 145 CV, oppure in versione elettrica da 156 CV. Per Junior non è ancora disponibile il listino di Intensa.