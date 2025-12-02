Alfa Romeo, debuttano Giulia e Stelvio Quadrifoglio Collezione. Sotto al cofano un motore 2.9 litri V6 da 520 cv

Alfa Romeo rende omaggio al leggendario Quadrifoglio con l'edizione limitata di Giulia e Stelvio Quadrifoglio Collezione. Apparso per la prima volta su un'auto di serie nel 1963 con Giulia Ti Super, il Quadrifoglio è simbolo per distingue le vetture più potenti ed esclusive della gamma grazie alle sue leggendarie vittorie conquistate nel motorsport dal 1923, quando apparve per la prima volta sulla Alfa Romeo RL guidata dal pilota Ugo Sivocci che la condusse alla vittoria della Targa Florio.

I 63 esemplari dell'edizione limitata di Giulia e le Stelvio Quadrifoglio Collezione sono prodotti presso lo stabilimento di Cassino e vantano dettagli ad hoc. Sin dal primo sguardo i due modelli limitati catturano l'attenzione per le tinte dedicate «Rosso Collezione Giulia» e «Rosso Collezione Stelvio»: due interpretazioni dell'ormai celebre «Rosso Villa D'Este» presente su 33 Stradale, una tonalità profonda nata inizialmente per «vestire» la 4C Concept.

All'interno dell'abitacolo, la plancia è rivestita in pelle con cuciture rosse, mentre i sedili Sparco con guscio in carbonio e rivestimento in pelle e Alcantara sono caratterizzati dalla numerazione ricamata, da «1 di 63 Collezione». Sotto al cofano si nasconde un motore 2.9 litri V6 da 520 CV, con sistema di scarico Akrapovič e, per mantenere alte le prestazioni, i tecnici Alfa Romeo hanno optato per montare un impianto frenante carboceramico che garantisce massime prestazioni in frenata ed aggiunge anche un tocco stilistico distintivo grazie alla firma Alfa Romeo rossa sulla pinza anodizzata brunita. Le due edizioni limitate si fregiano della certificazione Instant Classic, a conferma del binomio «bellezza e tecnica» insito nel DNA del marchio.