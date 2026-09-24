Alfa Romeo Edizione Luna Rossa: la vela italiana sale a bordo di Junior, Tonale, Giulia e Stelvio

NAPOLI - Il punto d’incontro tra l’asfalto e l’acqua parla italiano. Alfa Romeo con la nuova Edizione Luna Rossa trasforma una collaborazione tecnica e sportiva in una famiglia di modelli che porta su strada il legame tra il Biscione e il team italiano di vela. In occasione della Preliminary Regatta dell’America’s Cup 2027, in programma a Napoli dal 24 al 27 settembre, Alfa Romeo ha svelato la nuova serie speciale. La gamma coinvolge Junior, Tonale, Giulia e Stelvio e si posiziona al vertice dell’offerta dei quattro modelli, con una caratterizzazione estetica ispirata direttamente alle imbarcazioni di Luna Rossa e una serie di contenuti specifici per esterni e interni.

Il progetto nasce nell’ambito di una partnership che coinvolge i due iconici marchi del Made in Italy. Alfa Romeo e Luna Rossa condividono infatti competenze tecniche legate alla simulazione, alla dinamica e all’analisi virtuale. Il know-how maturato dalla Casa del Biscione, attraverso lo sviluppo dei propri simulatori, viene oggi messo a disposizione del team di Coppa America, con Alfa Romeo coinvolta anche nella scrittura e nella messa a punto dei software che controllano i circuiti responsabili del movimento delle vele.

«Alfa Romeo e Luna Rossa sono due espressioni autentiche dell’eccellenza italiana, unite dalla stessa ambizione di portare nel mondo la costante capacità di innovare e una ricerca della performance che non accetta compromessi. Questa partnership va ben oltre lo sport e si alimenta di competenze, tecnologia e visione condivise, con l’obiettivo di spostare continuamente il limite. Oggi, a Napoli, nel percorso verso la prima America’s Cup disputata in Italia, questo legame assume un valore ancora più forte e la nuova Edizione Luna Rossa ne è l’espressione più concreta, portando su strada l’orgoglio e la passione che rendono unico il Made in Italy nel mondo» ha dichiarato Santo Ficili, CEO di Alfa Romeo e Maserati.

Il filo conduttore dell’Edizione Luna Rossa è rappresentato da una palette cromatica che richiama le imbarcazioni del team, con bianco, nero, grigio e rosso reinterpretati attraverso abbinamenti dedicati. A caratterizzare le vetture sono inoltre il logo Alfa Romeo rosso specifico, il marchio Luna Rossa presente sui quattro modelli e una serie di personalizzazioni che cambiano in funzione della personalità di ciascuna vettura.

Su Junior e Tonale l’ispirazione nautica si traduce soprattutto attraverso il nuovo grigio, sviluppato prendendo spunto dalle tonalità dei Personal Flotation Device utilizzati dal team Luna Rossa. Il colore può essere abbinato al liner Luna Rossa che attraversa la fiancata, mentre il body kit Glossy Black accentua il carattere sportivo. Junior adotta cerchi in lega da 18 pollici, mentre Tonale propone nuovi cerchi da 20 pollici, disponibili esclusivamente per questa serie speciale.

La personalizzazione prosegue nell’abitacolo, dove tonalità scure e dettagli rossi si accompagnano ai loghi Luna Rossa. L’elemento più particolare è rappresentato dai rivestimenti 3D Knit, utilizzati sui sedili di entrambi i modelli e introdotti per la prima volta all’interno di Stellantis. La tecnologia sfrutta una lavorazione a filo continuo che permette di realizzare il rivestimento attraverso un unico componente e una sola fodera, con una conseguente riduzione dell’impiego di materiale e degli scarti di lavorazione.

La Junior Edizione Luna Rossa sarà disponibile sia con motorizzazione ibrida che elettrica. La prima utilizza un tre cilindri turbo 1.2 da 145 cv con cambio automatico eDCT a sei rapporti, disponibile con trazione anteriore oppure integrale Q4. La variante elettrica sviluppa 115 kW, pari a 156 cv, ed è alimentata da una batteria da 54 kWh. Tonale, invece, offre l’intera gamma di motorizzazioni, dalla Plug-In Hybrid Q4 da 270 cv alla versione ibrida da 175 cv, fino al Diesel da 130 cv.

Un gradino più in alto si collocano Giulia e Stelvio Edizione Luna Rossa, che interpretano la serie speciale in maniera ancora più esclusiva attraverso un maggiore utilizzo della fibra di carbonio. Entrambe sono disponibili in bianco, nero e rosso Etna, quest’ultimo previsto come optional, e presentano dettagli in carbonio come lo scudetto frontale e le calotte degli specchietti con logo Luna Rossa. Giulia aggiunge inoltre minigonne e spoiler ispirati al linguaggio stilistico della Quadrifoglio, mentre i cerchi specifici sono da 19 pollici sulla berlina e da 21 pollici sul SUV.

Nell’abitacolo, pelle, carbonio e tessuto ECONYL 100% riciclato si incontrano in una configurazione fortemente caratterizzata. Il nylon utilizzato per l’ECONYL deriva anche dal riuso delle reti da pesca recuperate dai fondali marini creando, così, un ulteriore collegamento diretto con il mondo della vela. Plancia, console centrale e pannelli porta sono impreziositi da elementi in carbonio, mentre tra le dotazioni di serie figurano l’impianto Hi-Fi Harman Kardon e le sospensioni a controllo elettronico.

Sul fronte tecnico, Giulia e Stelvio Edizione Luna Rossa sono equipaggiate con il 2.2 turbodiesel da 160 o 210 cv, sempre con cambio automatico a otto rapporti. La versione meno potente è abbinata alla trazione posteriore, mentre quella da 210 cv dispone della trazione integrale Q4. Nei mercati del Regno Unito e nelle regioni extraeuropee è inoltre disponibile il 2.0 GME benzina da 280 cv.

La nuova gamma rappresenta così il capitolo più recente di una collaborazione iniziata nel giugno 2025 e sviluppatasi tra sport, tecnologia e prodotto. Dopo la partecipazione di alcuni membri di Luna Rossa alla 1000 Miglia a bordo di una Alfa Romeo 1900 Super Sprint del 1956 e il debutto della Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, prodotta in soli dieci esemplari e già completamente venduta, il rapporto tra i due marchi entra ora in una nuova fase.