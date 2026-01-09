Alfa Romeo: eleganza, unicità ed emozioni nella Giulia Quadrifoglio Luna Rossa svelata al Salone di Bruxelles

All'interno del programma BottegaFuoriserie dell'ultimo 'gioiello' del Biscione verranno costruiti solo 10 esemplari, destinati ai mercati globali. E' l'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, un allestimento speciale che unisce eccellenza italiana, performance estreme ed esclusività assoluta. L'auto è stata svelata al Salone dell'Automobile di Bruxelles com primo prodotto della partnership tra Alfa Romeo e Luna Rossa.

Ed è anche il modello Quadrifoglio più efficiente a livello aerodinamico di sempre per la presenza di un nuovo kit in carbonio. E' composto da appendici sul paraurti anteriore, profili sul fondo scocca, minigonne dedicate e una doppia ala posteriore - genera un carico fino a cinque volte superiore rispetto alla versione di serie tanto che 300 km/h raggiunge un picco di 140 kg di deportanza con elevati valori di efficienza aerodinamica.

All'esterno la verniciatura cangiante di Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa richiama le sfumature del celebre scafo da regata. Il contrasto bicolore - cofano, tetto e posteriore in nero abbinato al grigio è accompagnato dsi leggendari loghi Alfa Romeo che si vestono di rosso. All'interno spiccano i sedili Sparco rivestiti con texture e grafiche ispirate ai Personal Flotation Device (PFD) utilizzati dall'equipaggio. La plancia è impreziosita dal materiale originale proveniente dalle vele di Luna Rossa, un dettaglio che trasmette la sinergia con il mondo delle regate.

Sotto il cofano pulsa l'iconico 2.9 V6 biturbo da 520 Cv, abbinato al differenziale autobloccante meccanico. Questa soluzione ottimizza il trasferimento di coppia, aumentando stabilità, agilità e velocità in curva. Il risultato è una vettura che non solo accelera con forza, ma permette di affrontare ogni curva con precisione, incarnando la perfetta sintesi tra aerodinamica, meccanica e passione italiana.