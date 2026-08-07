Alfa Romeo Junior Ibrida Sport Speciale, l'edizione speciale del Biscione solo per il Giappone

L'Alfa Romeo Junior sul mercato giapponese è offerta in una nuova edizione limitata, denominata Ibrida Sport Speciale, che sarà realizzata in 140 unità. Nello specifico, 45 vetture saranno con livrea Rosso Brera abbinata al tetto nero; 50 nella colorazione Grigio Arese, sempre con tetto nero; mentre 45 unità avranno una verniciatura Bianco Sempione e tetto nero. Esteticamente, questa versione speciale del B-Suv del biscione offre elementi della carrozzeria in nero lucido con inserti di color argento, i retrovisori esterni in nero lucido, mentre i cerchi in lega Folie sono da 18 pollici con finitura Myron e calzano pneumatici dalla misura 215/55.

Una scritta Sport Speciale, in rilievo, sui passaruota anteriori sottolinea la sua originalità rispetto alle altre versioni. L'interno sfoggia rivestimenti in Alcantara per plancia e sedili, il volante in pelle ed Alcantara con cuciture bianche che richiamano gli inserti bianchi dei sedili. La pedaliera in alluminio evidenzia il DNA sportivo tipico del brand, mentre i due display da 10,25 pollici sono dedicati, rispettivamente, a strumentazione digitale ed infotainment. Non manca una scritta Sport Speciale sulla plancia, di fronte al posto del passeggero anteriore.

Sotto pelle ritroviamo il 1.2 a 3 cilindri sovralimentato, abbinato ad un sistema ibrido leggero, che eroga una potenza di 145 CV, per offrire prestazioni brillanti e consumi contenuti. Completo il reparto ADAS che annovera, tra i diversi dispositivi di ausilio alla guida, anche il cruise control adattivo con funzione di start&go, il monitoraggio dell'angolo cieco dei retrovisori e l'assistenza al mantenimento della carreggiata. Il prezzo indicato è di ¾5.250.000 che, al cambio attuale, equivale a poco più di 28.764 euro.