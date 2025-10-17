Alfa Romeo Tonale, massimo piacere di guida e dotazione tecnologica di livello premium
Stellantis, Ficili: «Alfa Romeo va bene, sono positivo su Maserati. Siamo al lavoro sul nuovo piano strategico»
Alfa Romeo Junior Q4, all'insegna dell'efficienza ma anche del divertimento al volante in ogni condizione
Sulle strade che si snodano tra Pisa e Volterra, sulle colline toscane tra curve che mettono alla prova equilibrio e precisione, abbiamo testato la nuova Alfa Romeo Tonale, evoluzione del primo C-Suv della casa del Biscione, che si rinnova in design, dinamica e tecnologia. L'obiettivo dischiarato da Alfa Romeo per la nuova generazione di Tonale è quello di riconfermare il modello nel ruolo di ambasciatore dello stile italiano e della sportività del marchio, anche con un look più deciso che punta sul nuovo scudetto concavo tridimensionale, sul trilobo ridisegnato e le carreggiate allargate che sottolineano la solidità del frontale. A condire il tutto ci pensano i cerchi fino a 20 pollici che rafforzano la presenza su strada di Tonale. Tre le nuove tinte disponibili, Rosso Brera, Verde Monza e Giallo Ocra, con l'opzione del tetto nero a contrasto per un effetto ancora più dinamico. All'interno, l'abitacolo riflette la stessa attenzione ai dettagli: pelle rossa o Alcantara bicolore, plancia rivestita in Alcantara, illuminazione ambientale multicolore e impianto audio Harman Kardon da 470 W, creano un ambiente raffinato ma sportivo.
La dotazione tecnologica è di livello premium, con strumentazione digitale da 12,3 pollici, display centrale da 10,25», aggiornamenti Ota, Adas di Livello 2 e telecamera a 360°. Al volante, sulle strade toscane, Tonale conferma il Dna dinamico Alfa Romeo. Lo sterzo è diretto e della modalità di guida Dynamic offre precisione immediata, mentre le sospensioni elettroniche Dual Stage Valve, i freni Brembo a 4 pistoncini e il sistema brake-by-wire assicurano controllo e reattività. La trazione integrale Q4 Awd della versione Plug-In Hybrid da 270 Cv che abbiamo provato durante il test drive di presentazione, permette di affrontare tratti misti e tornanti con disinvoltura, unendo efficienza e piacere di guida, a tutto giovamento del divertimento in sicurezza.
La gamma comprende anche il nuovo ibrido da 175 Cv e il diesel 1.6 da 130 Cv, tutti aggiornati alla normativa Euro 6E Bis. L'assetto, tipicamente Alfa, privilegia la risposta immediata e l'equilibrio tra comfort e sportività, anche sulle strade più impegnative dell'entroterra toscano. "È una macchina che guida e accompagna, offrendo un'esperienza completa fatta di piacere di guida, comfort e sicurezza - ha dichiarato Santo Ficili, Ceo Alfa Romeo -e la tecnologia ci ha accompagnato verso una sportività moderna, fatta non solo di numeri ma di equilibrio e passione».