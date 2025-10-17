Alfa Romeo Tonale, massimo piacere di guida e dotazione tecnologica di livello premium

Sulle strade che si snodano tra Pisa e Volterra, sulle colline toscane tra curve che mettono alla prova equilibrio e precisione, abbiamo testato la nuova Alfa Romeo Tonale, evoluzione del primo C-Suv della casa del Biscione, che si rinnova in design, dinamica e tecnologia. L'obiettivo dischiarato da Alfa Romeo per la nuova generazione di Tonale è quello di riconfermare il modello nel ruolo di ambasciatore dello stile italiano e della sportività del marchio, anche con un look più deciso che punta sul nuovo scudetto concavo tridimensionale, sul trilobo ridisegnato e le carreggiate allargate che sottolineano la solidità del frontale. A condire il tutto ci pensano i cerchi fino a 20 pollici che rafforzano la presenza su strada di Tonale. Tre le nuove tinte disponibili, Rosso Brera, Verde Monza e Giallo Ocra, con l'opzione del tetto nero a contrasto per un effetto ancora più dinamico. All'interno, l'abitacolo riflette la stessa attenzione ai dettagli: pelle rossa o Alcantara bicolore, plancia rivestita in Alcantara, illuminazione ambientale multicolore e impianto audio Harman Kardon da 470 W, creano un ambiente raffinato ma sportivo.

La dotazione tecnologica è di livello premium, con strumentazione digitale da 12,3 pollici, display centrale da 10,25», aggiornamenti Ota, Adas di Livello 2 e telecamera a 360°. Al volante, sulle strade toscane, Tonale conferma il Dna dinamico Alfa Romeo. Lo sterzo è diretto e della modalità di guida Dynamic offre precisione immediata, mentre le sospensioni elettroniche Dual Stage Valve, i freni Brembo a 4 pistoncini e il sistema brake-by-wire assicurano controllo e reattività. La trazione integrale Q4 Awd della versione Plug-In Hybrid da 270 Cv che abbiamo provato durante il test drive di presentazione, permette di affrontare tratti misti e tornanti con disinvoltura, unendo efficienza e piacere di guida, a tutto giovamento del divertimento in sicurezza.

La gamma comprende anche il nuovo ibrido da 175 Cv e il diesel 1.6 da 130 Cv, tutti aggiornati alla normativa Euro 6E Bis. L'assetto, tipicamente Alfa, privilegia la risposta immediata e l'equilibrio tra comfort e sportività, anche sulle strade più impegnative dell'entroterra toscano. "È una macchina che guida e accompagna, offrendo un'esperienza completa fatta di piacere di guida, comfort e sicurezza - ha dichiarato Santo Ficili, Ceo Alfa Romeo -e la tecnologia ci ha accompagnato verso una sportività moderna, fatta non solo di numeri ma di equilibrio e passione».