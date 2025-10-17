Alfa Romeo Tonale si rifà il look: più grinta e tecnologie. Star olimpica di Milano-Cortina. Nuove Giulia e Stelvio nel 2028

Ha una faccia più grintosa e sportiva, oltre a un sistema nervoso ottimizzato a beneficio di una dinamica di guida da vera Alfa Romeo: è la rinnovata Tonale che a metà del suo ciclo vita si è rifatta il look e ha imbarcato tecnologie evolute. L'obiettivo è ribadirne il successo sul mercato (oltre 100mila esemplari venduti dal lancio nel 2022) e presentare al mondo il concetto di Human Intelligence, il trasferimento di emozioni generate dal connubio tra passione e tecnologia. "Sportività contemporanea – dice il Ceo del Biscione, Santo Ficili – è un modo speciale di interpretare la tecnologia al servizio di comfort e sicurezza, oltre che di prestazioni. Con sistemi non invasivi che aiutano, ma non si sostituiscono al pilota. Essere Alfa Romeo è questo: l’eccellenza italiana attraverso innovazione, design e piacere di guida".

Il C-Suv Tonale, prodotto a Pomigliano, mostra con orgoglio la sua italianità. "E' stato il primo modello della nostra transizione verso l'elettrificazione – ricorda Ficili – e oggi traina, con la Junior, la scalata del brand sui mercati con crescite del 39% a settembre in Italia, dove abbiamo venduto 2.600 vetture totalizzando il 2% di quota, e del 37% in Europa. Siamo un marchio in grande salute, anche in America che per volumi è il nostro secondo mercato". Giulia e Stelvio verranno rinnovate per restare in listino sino a fine 2027. "Avevamo programmato le nuove generazioni orientandoci sul full-electric – rivela il manager – ma nel frattempo lo scenario è cambiato e abbiamo dovuto riorientare le scelte, includendo altre motorizzazioni. Serve tempo per tutto questo. Per fortuna le attuali Giulia e Stelvio continuano a performare benissimo".

Intanto la gamma Tonale propone, con un trio di soluzioni per ogni tipo di clientela, motori già tutti omologati Euro 6E Bis. La Ibrida adotta il quattro cilindri 1.5 Turbo da 175 cv abbinato al cambio a doppia frizione a 7 rapporti, ultima evoluzione della tecnologia ibrida a 48V. Molto interessante, per chi continua a preferire il gasolio, il 1.6 Diesel da 130 cv con cambio automatico doppia frizione a 6 rapporti. Al vertice dell’offerta si colloca la variante Ibrida Plug-In Q4 da 270 cv (la versione oggetto dei test drive da Marina di Pisa a Volterra sulle colline toscane) con trazione integrale elettrificata e cambio automatico a 6 rapporti . Ed è questo il top in termini di prestazioni ed efficienza tecnologica.

Tutti i motori erano già presenti in gamma, ma sono stati ottimizzati in base alle recenti normative e si spiega così la lieve variazione della potenza indicata. "Ma questi ed altri interventi come l'allargamento delle carreggiate – fa notare il responsabile dell'ingegneria Domenico Bagnasco – hanno determinato una migliore risposta dinamica aumentando il piacere di guida". La rinnovata Tonale è ancor più "incollata" all'asfalto e sfoggia stabilità, un controllo elettronico equilibrato (con tre opzioni selezionabili), una precisione assoluta nell'inserimento in curva grazie allo sterzo diretto. Niente rollio, impercettibile la transizione tra motore termico ed elettrico grazie anche all'Hybrid Control Processor affinato, che rende l’erogazione più lineare e continua.

Si apprezzano in particolare il bilanciamento del telaio, le sospensioni elettroniche Dual Stage Valve, il sistema brake-by-wire come per Giulia e Stelvio e la trazione integrale Q4 AWD sulla Ibrida Plug-In. Le palette d'alluminio al volante accrescono il puro divertimento.

"Tonale rilancia dunque puntando sullo stile e su contenuti di indiscutibile qualità", ha spiegato il capo del marketing, Cristiano Fiorio. Esternamente si fa notare il frontale che ne ridefinisce il carattere, con il nuovo scudetto concavo tridimensionale, ispirato a 33 Stradale e GT 2000. Il trilobo è stato reinterpretato, le prese d’aria inferiori rafforzano il family feeling con la Junior e le aperture laterali aggiunte richiamano il linguaggio racing della Giulia GTA. Debuttano nuovi colori, Rosso Brera, Verde Monza e Giallo Ocra.

Per gli interni, sfoggio di materiali e dettagli premium, ad esempio i sedili a cannelloni rivestiti in pelle rossa oppure in Alcantara bicolore nero/bianco. Il nuovo selettore rotativo per il cambio è posizionato sulla console centrale. Disponibili tutti gli Adas di assistenza alla guida, compresi il parcheggio semiautomatico, il Driver Attention Monitoring, il riconoscimento della segnaletica con Intelligent Speed Assist e la frenata automatica d’emergenza con rilevamento pedoni e ciclisti.

La nuova gamma (che sarà nelle concessionarie entro fine anno) prevede, oltre alla versione d'ingresso Tonale, le versioni Sprint, Ti e Veloce. A completare l’offerta arriva l’Edizione Speciale di lancio "Milano Cortina 2026" con cui Alfa Romeo celebra la partnership con i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, di cui è Automotive Premium Partner. Ovviamente la launch edition è una versione top, con ogni possibile seduzione.

Il listino parte da 39.850 euro, per la versione Diesel 130 cv, ed è disponibile una formula finanziaria con rata mensile di 199 euro e anticipo di 5.820 euro (durata 36 mesi e 45.000 km in tre anni). La versione più ricca, Veloce ibrida plug-in Q4, costa 46.950 euro.