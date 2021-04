Alpha Wolf+, il pick up elettrico ha già una versione “XL”. Aperte in Usa le prenotazioni, consegne previste nel 2023

NEW YORK - Arriva la seconda versione di Alpha Wolf, firmata Alpha Motors. Se la produzione della prima versione ancora non è cominciata, la casa automobilistica ha però già presentato la seconda versione americana per il suo pick-up elettrico. L'Alpha Wolf+ è caratterizzato da una cabina più grande rispetto alla versione standard presentata il mese scorso, così come sono aumentate le prestazioni e la capacità di traino. Mentre la Wolf standard ha una cabina a due porte con posti a sedere per due passeggeri, la Wolf+ ha una cabina estesa e posti a sedere per quattro. Per quanto dichiarato dalla casa produttrice, sarà disponibile con trazione posteriore a motore singolo, oppure a trazione integrale a doppio motore.

Sempre secondo Alpha Motors, l'accelerazione è stat misurata in 5,9 secondi per raggiungere la velocità di 60 mph, cioè 0,3 secondi più veloce rispetto al Wolf standard. La capacità di traino è stata aumentata fino a 6,724 libbre. Invariate, invece, le stime a proposito dell'autonomia che rimangono tra le 250 e le 275 miglia. Le immagini pubblicate sul sito web di Alpha mostrano anche il Wolf+ equipaggiato con numerosi accessori disponibili, tra i quali un portapacchi e l'estensione del cassone in lunghezza. Oltre a Wolf e Wolf+, Alpha ha svelato anche la sua Ace Coupé e una versione, più simile a un SUV, del modello chiamato Jax. L'azienda sta attualmente prendendo prenotazioni, ma non prevede di iniziare le consegne fino al 2023. Il prezzo del Wolf+ parte da 40 mila dollari, mentre il costo della versione Standard parte 36 mila dollari.