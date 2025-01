Alpina B8 GT, l'elegante berlina ha grinta da vendere. Il V8 da 4,4 litri sprigiona 634 cv toccando i 330 km/h

Sulla pagina Instagram ufficiale di Alpina sono state diffuse le foto e le caratteristiche della nuova B8 GT, che adesso è ancora più potente e presenta un'estetica rivista. Grazie alle cure degli uomini Alpina, infatti, il motore V8 Bmw da 4,4 litri sovralimentato è stato portato alla potenza di 634 CV ed esprime una coppia massima di ben 850 Nm. Con questi livelli di potenza e coppia anche le prestazioni sono cresciute e, nello specifico, la vettura, che deriva dalla Serie 8 Gran Coupé della casa dell'elica, raggiunge, dove consentito, i 330 km/h.

Una velocità massima che la rende una delle regine delle autostrade tedesche, suo terreno d'elezione. Esteticamente, oltre ai cerchi in puro stile Alpina, da 21 pollici, realizzati in alluminio satinato, la vettura si distingue per il trattamento aerodinamico del frontale, più pronunciato nella parte bassa rispetto al modello di serie, per il nuovo diffusore, e per gli sfoghi d'aria laterali. Si tratta di elementi realizzati in fibra di carbonio che impreziosiscono le forme sportive ed eleganti dell'ammiraglia sportiva di casa Bmw.