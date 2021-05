Alpine A110 Légende GT 2021, esclusività e prestazioni in salsa francese. Solo 300 esemplari con il motore 292 cv

PARIGI - Alpine, la marca sportiva del Gruppo Renault ha presentato la A110 Légende GT 2021, una nuova edizione in serie limitata a 300 unità per l'Europa, che combina le performance della motorizzazione 292 Cv della versione A110S con l'esclusività e il confort della versione A110 Légende. In Italia può già essere ordinata con un listino che partire da 73.150 euro. A110 Légende GT 2021 reinterpreta i codici della coupé GT arricchendosi di nuovi elementi di design specifici e di equipaggiamenti di alto livello, perfettamente in linea con le attese di una clientela ‘alto di gamma’ già esigente per ciò che riguarda le finiture e gli equipaggiamenti. Spiccano la verniciatura nell’inedita tinta di carrozzeria Argento Mercurio opaco - esclusiva dei questa versione - e all’interno i sedili sportivi Comfort Sabelt in pelle nera con cuciture grigie, una soluzione questa che conferisce alla A110 Légende GT 2021 un look assolutamente sportivo, un invito a prendere il volante per apprezzare le incredibili qualità dinamiche di questo modello.

Tra gli elementi caratterizzanti vanno ricordati anche i monogrammi Alpine oro pallido e i cerchi diamantati Grand Prix da 18 pollici con le pinze dei freni oro vivace. I fari posteriori a Led traslucidi trasmettono un tocco finale che distingue la A110 Légende GT 2021 dalle altre A110. Prevista a livello di verniciatura anche una variante con carrozzeria Blu Abisso e pelle Marrone Ambra riservata in esclusiva ai sedili Comfort Sabelt. La pregiata pelle Marrone Ambra oppure Nera è utilizzata anche sui pannelli delle controporte e le impunture marroni o grigie sono valorizzate anche dalla ‘marcatura’ nella posizione ore 12 sul volante. Tra le altre caratteristiche distintive della A110 Légende GT 2021 vanno segnateti il cielo dell’abitacolo in microfibra Dinamica e gli inserti in carbonio con trame effetto rame sulla consolle centrale. Questa stessa preziosa finitura si ritrova sulla palpebra della plancia e sulle cornici delle bocchette dell’aria. Tappetini personalizzati e poggiapiedi in alluminio sul lato passeggero completano l’atmosfera esclusiva e lo spirito da Gran Turismo di quest’edizione limitata, che pone l’accento sulla produzione in sole 300 unità attraverso la targa con numerazione progressiva situata sotto la consolle centrale.

Oltre che per il design esterno elegante e all’abitacolo distintivo, A110 Légende GT 2021 è caratterizzata dall’inedita combinazione telaio/ motore. E’ infatti basata sulla versione Légende, ma riprende il gruppo motopropulsore da 292 Cv, lo scarico sportivo e l’impianto frenante high performance disponibile fino ad oggi solo sulla A110S. Il risultato è un inedito equilibrio fra confort e prestazioni. Come tutte le Alpine A110, anche questa versione utilizza una struttura leggera in alluminio, con motore in posizione centrale posteriore e sospensioni a doppio triangolo. Il motore turbo da 1,8 litri eroga una potenza di 292 Cv, con una coppia di 320 Nm disponibile fra 2.000 e 6.400 giri. Il vantaggioso rapporto peso/potenza e la trasmissione a doppia frizione consentono di passare da 0 a 100 km/h in appena 4,4 secondi e di raggiungere una velocità massima di 250 km/h in pista. Oltre agli allestimenti specifici di quest’edizione limitata, questa nuova Alpine è dotata di molti equipaggiamenti come i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, la parking camera e il sistema audio Focal.

Come tutte le altre versioni, la A110 Légende GT 2021 può essere prenotata tramite la App Alpine da scaricare dagli store iOS / Android. Dopo aver creato un account è possibile accedere a tutte le funzionalità della App Alpine che permette appunto anche la prenotazione. Basta un clic per prenotarla e, se si cambia idea, è possibile ottenere in qualsiasi momento il rimborso dell’intero importo versato, senza spese. Per perfezionare l’acquisto basta selezionare l’Alpine Centre prescelto in cui recare per trasformare la prenotazione in vero e proprio ordine. A questo punto, si ha ancora la possibilità di cambiare le caratteristiche dell’A110 prescelta.