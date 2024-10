Alpine A110, la più sportiva è la R Ultime. Realizzata in 110 esemplari, avrà una potenza di 345 cv

Si chiama A110 R Ultime, la sportiva Alpine presentata in occasione del Salone dell'Auto di Parigi che sarà prodotta in soli 110 esemplari dal costo base di 265.000 euro. Parliamo di prezzo iniziale, perché l'esemplare presente nello stand della casa al Salone dell'Auto di Parigi, in configurazione La Blu, che è disponibile in soli 15 esemplari e che si caratterizza per la livrea esterna ottenuta mediante la fusione delle tinte Blu Alpine Vision e Blu Abisso, e per gli interni nell'esclusiva pelle blu di Poltrona Frau e Sabelt, ha un prezzo di 330.000 euro. Nello specifico, sono due i livelli di personalizzazione ottenuti per via della partnership con Sabelt e Poltrona Frau, denominati, rispettivamente, Atelier e Atelier Sur-Mesure. Il primo annovera la possibilità di scegliere tra 27 livree esterne e 4 colorazioni interne in Alcantara: Grigio, Rosso, Blu e Arancione. Il secondo consente di optare, per l'abitacolo, tra 9 colori di Alcantara, o tra 10 colori per rivestimenti in pelle.

Mentre, all'esterno, permette di scegliere diversi colori per personalizzare parti del corpo vettura quali il cofano in carbonio, le prese d'aria superiori, il lunotto posteriore, lo spoiler e le altre appendici aerodinamiche. Tante scelte disponibili per trasformare, a misura di cliente, l'A110 stradale più potente di sempre. Infatti, il suo motore eroga 345 CV e 420 Nm di coppia massima per un rapporto peso-potenza di 3,2 kg/cv. Valori che garantiscono uno scatto da 0 a 100 km/h in appena 3,8 secondi.

Tra gli accorgimenti appannaggio della sportiva francese, sviluppati per incrementarne le performance, troviamo l'adozione della turbina a compressore, del cambio DW6 con migliore capacità di coppia, degli ammortizzatori regolabili Ohlins, dell'impianto frenante AP Racing con dischi in bi-materiale da 330 mm, e dello scarico Akrapovic in titanio. Dettagli importanti, a cui si aggiunge un carico aerodinamico ad alta velocità incrementato di 160 kg in confronto a quello della A110 R Turini. Completano il quadro delle modifiche i cerchi forgiati da 18 pollici all'anteriore e da 19 pollici al posteriore, e l'adozione di pneumatici Michelin PS2 CUP.