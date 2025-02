Alpine A110 R Ultimate, ecco la supersportiva dalle prestazioni massime: 345 cv e da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi

Realizzata in serie limitata di soli 110 esemplari unici, A110 R Ultime è la massima espressione diA110. Assemblata nello storico stabilimento Jean Rédélé Alpine di Dieppe, A110 R Ultime è un'auto ultra-sportiva unica e ricca di emozioni, che porta le prestazioni all'estremo. Con un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi, è più veloce di circa 20 secondi rispetto adA110 R in un giro del circuito del Nürburgring (Nordschleife, Germania). Con una potenza di 345 CV, A110 R Ultime è eccezionale, sia per le prestazioni che per il rapporto peso-potenza. Inizialmente, gli ingegneri Alpine hanno lavorato al progetto A110 R Ultime configurandosi come una piccola «scuderia» coinvolgendo i maggiori esperti del settore automobilistico per dotare il veicolo delle migliori competenze tecniche della marca: potenza, aerodinamica e ultra-personalizzazione.

Per la prima volta, Alpine ha messo in atto un programma di ultra-personalizzazione, che consente ai clienti di accedere ad una gamma virtualmente illimitata di combinazioni. Oltre a proporre una gamma con 27 tinte di carrozzeria, la marca ha collaborato con Poltrona Frau©, uno dei principali specialisti di pelle al mondo, per offrire una scelta di 14 tonalità di rivestimenti in Alcantara© e 10 tonalità di pelle. Sulla scia del successo commerciale riscosso di nuova A110 dal 2018, gli ingegneri di Alpine hanno deciso di creare la versione stradale più estrema di questo modello iconico; A110 R Ultime è nata nel reparto di ingegneria Alpine. La A110 R Ultime rappresenta il massimo in termini di prestazioni, raffinatezza e stile esclusivo di Alpine; l'apice raggiunto da questa versione di A110 lascerà una traccia indelebile nel design dei veicoli futuri, a partire dall'A110 elettrica prevista per la fine del 2026. La progettazione di 'A110 R Ultime ha rappresentato una grande sfida per Alpine. Per migliorare ulteriormente l'agilità e la velocità in curva, gli ingegneri hanno riprogettato tutte le componenti relative alle prestazioni dinamiche: motore, telaio, freni e aerodinamica. Il veicolo è dotato di una nuova trasmissione DCT6 in grado di gestire la potenza supplementare. Il telaio è costruito interamente in alluminio, il che rende 'A110 R Ultime una delle auto sportive più leggere al mondo. Le sospensioni sono state completamente ridisegnate con nuovi ammortizzatori mentre l'impianto frenante è stato migliorato, con dischi in mescola di diametro maggiorato e pastiglie provenienti dal mondo del motorsport.

Rielaborata anche l'aerodinamica, mentre il carico aerodinamico è stato ridotto di 160 kg rispetto ad A110 R. Il motore è dotato di nuovi pistoni forgiati e di nuove bielle prese in prestito dal mondo del motorsport e, al contempo, il turbocompressore è stato ottimizzato con un carter rialesato e una nuova ruota del compressore. Con il cambio DCT6, A110 R Ultime eroga una coppia massima di 420 Nm a partire da 3.200 giri/min, 80 Nm in più rispetto ad A110 R Turini, con un peso equivalente a quest'ultima, ovvero di 3,2 kg/CV. A110 R Ultime è più veloce di circa 20 secondi rispetto ad A110 R sul giro del leggendario circuito del Nürburgring, raggiungendo una categoria di auto sportive generalmente molto più potenti. Il fascino esclusivo di A110 R Ultime si riscontra anche nel suo design in un'esperienza più ricca ed esclusiva per il cliente, che si immerge completamente nel mondo Alpine. I clienti hanno a disposizione una gamma veramente ampia di possibilità per personalizzare la propria A110 R Ultime in base ai propri gusti e alle proprie esigenze, proprio come avviene per i marchi di pelletteria di lusso o di gioielleria.