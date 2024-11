Alpine A290, la compatta sportiva elettrica che diverte sia in città che in pista

Il nuovo corso di Alpine passa per la nuova A290, una vettura compatta e agile, ma, soprattutto, 100% elettrica. Lo stile evolve in chiave sportiva, come quello particolarmente riuscito della nuova Renault R5 E-Tech, e guadagna elementi che ne migliorano l'aerodinamica, come l'estrattore posteriore, il piccolo nolder sul portellone, oltre a nuove firme luminose, ai passaruota più muscolosi e alle minigonne che fanno tanto effetto racing, insieme ai cerchi da 19 pollici con pinze dei freni, che, a seconda della versione, sono rosse o blu. Sul cofano anteriore, ben in vista sotto una copertura trasparente, c'è la A di Alpine, un ulteriore segno distintivo di un'auto che si lascia guardare e presenta un'evoluzione della fiancata che richiama le prese d'aria della mitica Renault 5 Maxi Turbo.

Per chi volesse una A290 ancora più esclusiva ci sono i 1955 esemplari della Premiere Edition disponibili con 4 livree differenti sulla base del più ricco allestimento GTS, che mixa perfettamente sportività ed eleganza. Nella nostra presa di contatto a Palma di Maiorca abbiamo guidato la variante da 220 CV (ne esiste anche una da 180 CV) proprio nella versione GTS, in una prova che l'ha vista impegnata sia su strada che in pista, perché la A290 non ha paura di sporcarsi le ruote tra i cordoli.

D'altra parte, la batteria da 52 kWh posizionata al centro del pianale, il peso di 1.479 kg, e una coppia di 300 Nm subito disponibile, rappresentano dei validi alleati per una guida coinvolgente, al pari delle barre antirollio, che vanno a rendere l'assetto più efficace, e delle sospensioni posteriori multilink, una geometria piuttosto rara da trovare su una vettura dalla lunghezza inferiore ai 4 metri. Lo sterzo appare subito diretto, preciso, e offre il giusto feeling per capire cosa accade esattamente sotto le ruote. In modalità Sport poi, c'è una voce sonora che non va ad imitare o a rimpiazzare quella del motore termico, ma aiuta a percepire il variare dell'andatura. Bello il comando in Blu Alpine sul volante che consente di scegliere il grado di rigenerazione e simula il manettino di una F1. Intrigante anche il pulsante per attivare il launch control in rosso, anch'esso sul volante. Tutti elementi che ne sottolineano la vocazione alla guida sportiva, e si traducono in opportunità per il guidatore che può adattare l'auto alla situazione e sfruttarne tutto il potenziale quando si trova in pista.

Tra i cordoli l'A290 è bilanciata, rapida nel cambiare traiettoria, e si mantiene ben salda a terra sul veloce. Sfrutta il baricentro basso, una buona motricità e, nonostante la coppia disponibile, non mette in crisi l'avantreno, a patto di non esagerare con l'acceleratore nelle curve più strette. Su strada, invece, viaggia in maniera confortevole, agevolata anche dalla cura per l'insonorizzare dell'abitacolo. Il sistema di infotainment sfrutta Google Maps per la navigazione, consente di scaricare applicazioni, e presenta anche voci specifiche per la pista; infatti, consente di osservare i parametri dell'auto in tempo reale, e fornisce indicazioni per migliorare traiettorie e tempi sul giro. Nell'utilizzo giornaliero la A290 promette una percorrenza che può arrivare fino a 380 chilometri e può recuperare dal 15% all'80% di energia in 30 minuti utilizzando una colonnina di ricarica rapida da cui accetta fino a 100 kW di potenza.

Proposta in 2 versioni da 180 CV di potenza, denominate, rispettivamente, GT e GT Premium, e in due varianti da 220 CV, identificate dalle sigle GT Performance e GTS, la nuova sportiva a batteria di Alpine è già ordinabile dal mese di luglio con un range di prezzo compreso tra i 38.700 euro della GT da 180 CV ed i 46.200 euro della Premiere Edition da 220 CV. Per vederla nei punti vendita della casa francese bisognerà attendere il primo trimestre 2025.