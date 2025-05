Alpine A390, arriva la sport fastback elettrica progettata per soddisfare il piacere di guida

E' una sport fastback progettata con l'obiettivo di soddisfare il piacere di guida, la nuova Alpine A390 che la casa francese ha svelato nelle scorse ore a Dieppe, in Normandia, sede dello storico stabilimento del marchio. La ricetta che i tecnici di Alpine hanno seguito per il nuovo prodotto è stata quella di riprendere il DNA della marca e l'esperienza di guida di A110, aggiungendo versatilità e tanta tecnologia. «Questo è un grande giorno per Alpine - ha commentato Luca de Meo, Ceo del Group Renault - che nel giro di qualche anno ha fatto molta strada ed è pronto ad entrare nei suoi 70 anni con l'arrivo di questo secondo modello del Dream Garage. Per un amante delle auto come me, è difficile immaginare qualcosa di più emozionante che far rivivere un marchio leggendario e proiettarlo in nuovi territori». Il tutto per arrivare alla forma finale di una vettura dall'anima sportiva ma con il vestito della festa, da utilizzare tutti i giorni (con posto per cinque) ma con una dinamica all'altezza del marchio Alpine. Il cuore dell'auto elettrica batte al ritmo di una serie di tre motori elettrici (uno anteriore e due posteriori) che formano un sistema di trazione integrale AWD e che hanno permesso lo sviluppo del sistema Alpine Active Torque Vectoring.

La piattaforma elettrica della A390, progettata e prodotta in Francia, nello storico stabilimento a Dieppe che sta subendo una trasformazione nel passaggio dalla storia al futuro, è derivata da Ampere rende la vettura parte di un ecosistema elettrico completo che offre un'esperienza ottimale. I motori sono invece prodotti nello stabilimento di Cléon, mentre le batterie Verkor ad alte prestazioni utilizzano celle e moduli prodotti a Dunkerque e assemblati a Douai. Francesi anche i pneumatici forniti da Michelin e dell'impianto audio Devialet. «Questa sport fastback a trazione integrale - ha commentato Philippe Krief, Ceo di Alpine - è anche il risultato del lavoro di un team di uomini e donne appassionati, convinti che la sportività elettrica abbia un senso e che lavorano instancabilmente per darle tutte le sue credenziali». Le dimensioni generali sono senza precedenti per un'Alpine e rispondono alle cifre di 4,615 x 1,885 x 1,532 metri e le sue proporzioni da coupé sono caratterizzate dal lunotto bombato e dalle superfici vetrate che la rendono sempre più compatta. Le linee delle porte posteriori sono scolpite, con le maniglie integrate, mentre le spalle della linea di carrozzeria sono precise. Il resto lo fanno i riflessi e i volumi, così come il cofano spiovente che lascia passare l'aria per incanalare i flussi aerodinamici. Nel paraurti anteriore, il motivo triangolare è ispirato alle montagne e incorpora aperture per creare flussi d'aria.

L'abitacolo di A390, invece, è un misto di sportività e comfort, con i rivestimenti della plancia, della console centrale e dei pannelli delle porte e con un'illuminazione sofisticata. Il tema del colore blu è in linea con quello di Alpine A290. Il posto di guida è orientato verso il conducente, che trova davanti a sé schermi ad alta definizione da 12,3'' e 12''. Due specifici pulsanti colorati in alluminio, ispirati al mondo della Formula 1, regolano il livello di rigenerazione della frenata fino alla modalità One Pedal, la potenza extra utilizzata per i sorpassi e il launch control (pulsante rosso OV per Overtake). È presente anche un pulsante specifico dedicato ai comandi audio. Due sono invece le versioni in cui Alpine A390 è proposta, con due potenze differenti. La GT sviluppa un totale di 400 CV, accelera da 0 a 100 km/h in 4,8 secondi e raggiunge una velocità massima di 200 km/h. La GTS sviluppa invece un totale di 470 CV e fino a 808 Nm di coppia massima, accelera da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi e raggiunge una velocità massima di 220 km/h.