Alpine e Lacoste presentano la A290 Rallye, tradizione, leggerezza e prestazioni in puro stile francese

Alpine e Lacoste presentano la A290 Rallye, frutto di una collaborazione che celebra l’ingegnosità francese attraverso un progetto che fonde stile, tecnica e spirito sportivo e include anche la creazione di una capsule collection ispirata sia ai campi da tennis sia al mondo dei rally. Per arricchire il racconto di questa collaborazione è stato prodotto anche “Le Test”, cortometraggio interpretato dall’attore Pierre Niney e dal pilota Pierre Gasly nei panni di se stessi.

L’A290 Rallye inoltre non rappresenta un semplice esercizio di stile, ma una versione da Alpine per le competizioni amatoriali nel motorsport elettrico. A questo scopo, le carreggiate sono state allargate, le sospensioni modificate e il telaio irrigidito, inoltre si notano nuovi particolari in funzione aerodinamica, oltre che estetica, ed è stato adottato un propulsore elettrico specifico.

Su questa Alpine da corsa ha poi messo le mani la Lacoste partendo da un elemento che le appartiene e la indentifica: il rosso della lingua del coccodrillo che troviamo applicato in modi anche bizzarri. La tinta della carrozzeria in bianco bluastro è ispirata ai paesaggi alpini, mentre l’abitacolo completamente in rosso mira a far sentire il pilota “nella bocca del coccodrillo”.

Il tessuto piqué che da sempre caratterizza Lacoste riveste sedili e pannelli, i ricami sono affidati allo storico laboratorio Potencier, e vi 290 piccoli coccodrilli disseminati nell’abitacolo. Oltre a questo c’è una collezione completa di capi d’abbigliamento che riflettono la tradizione di entrambi i marchi onorando la loro storia, i loro valori comuni, la ricerca della leggerezza e il loro stile.

«Unendo le nostre eredità, il nostro know-how e la nostra esigenza creativa, abbiamo immaginato un progetto che celebra l’ingegnosità francese attraverso una visione comune della performance e dell’eleganza», afferma Eric Vallat, CEO di Lacoste. Per Antony Villain, VP Design Alpine, l’A290 Rallye Lacoste «incarna l’incontro tra due marchi francesi che condividono lo stesso gusto per il movimento, la precisione e l’audacia. Questa collaborazione unisce la tecnicità della competizione, la leggerezza del design e l’eleganza di uno stile senza tempo».

Il tempo chiarirà inoltre se la A290 Rallye è una pura operazione di marketing o invece è pronta, come sembra ad un campionato monomarca o una delle tante categorie dei rally. Occorrerà vedere se il gruppo Renault, dopo aver tagliato il programma per il WEC e Le Mans, sia propenso a spendere nel motorsport, anche se in una disciplina alla quale l’Alpine deve gran parte della propria immagine.