Anche la Mazda3 è disponibile con l'aggiornato motore Skyactiv-X. Potenza da 186 cv e consumi conenuti

ROMA – L'aggiornato motore Skyactiv-X da 2.0 litri e 186 cavalli e 240 Nm di coppia arriva anche sotto il cofano della Mazda3. L'unità equipaggiata con lo Spark Controlled Compression Ignition (Spcci) era già disponibile sul crossover compatto Cx-30. Sulla Model Year 2021 della quarta generazione della Mazda3 è accreditata di consumi di 4,7 l/100 km nel ciclo misto Wltp. Nonostante l'aumento della coppia, le emissioni dichiarate sono scese a 120 g/km.

La casa di Hiroshima conferma l'ottimizzazione del controllo della combustione e l'aggiornamento del software Mazda M Hybrid. Gli interventi degli ingegneri hanno consentito di modificare ulteriormente il rapporto di compressione, passato da 16,3:1 a 15,01:1. Questo valore assicura una «stabilità di accensione ancora maggiore, riducendo ulteriormente il già bassissimo rischio di inattese autoaccensioni o preaccensioni dovute alla variabilità nella qualità del carburante sui diversi mercati», informa la casa nipponica. Il propulsore Skyactiv-X può essere abbinato anche alla trazione integrale i-Activ Awd. Sia questa unità sia quella Skyactiv-G da 1.6 liti da 150 cavalli sono a listino con la trasmissione automatica Skyactiv Drive.

La Mazda3 da 186 cavalli con cambio manuale è a listino anche come 100th Anniversary, l'allestimento che celebra il primo secolo di vita del costruttore di Hiroshima. Questa declinazione riprende alcuni elementi della prima auto Mazda, lanciata ormai quasi 60 anni fa. Ossia la tinta esterna Snowflake White Pearl e i sedili interni in pelle Burgundy Red. Tra le altre cose, questo allestimento monta anche i poggiatesta anteriori con logo goffrato, i badge esterni e i coprimozzi centrali con logo esclusivo.

L'intera gamma della Mazda3, che ha ottenuto le 5 stelle EuroNcap ai crash test condotti nell'ambito del programma europeo che valuta la sicurezza dei veicoli e di cui fa parte anche l'Automobil Club d'Italia, è ibrida. Per questo le declinazioni con cambio manuale, che hanno emissioni di CO2 inferiori a 135 g/km, rientrano nel programma di incentivi pubblici in vigore dall'inizio dell'anno. Con la Model Year, sull'allestimento Exclusive, il tetto apribile elettrico diventa di serie. Gli ordini sono già aperti a partire dai 24.100 euro della Mazda3 Evolve da 122 cavalli. La versione con lo Skyactiv-X si può avere da 29.000 euro (Executive). Le auto arriveranno nelle concessionari in febbraio.