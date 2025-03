Anima sportiva e raffinata eleganza, l’Alfa Romeo lancia la linea Intensa su tutta la gamma

È una celebrazione dell’animo sportivo del marchio, fondato a Milano 115 anni fa, e della raffinata eleganza dei modelli attualmente in produzione a caratterizzare il debutto sul mercato internazionale della nuova serie speciale Alfa Romeo Intensa. In attesa di possibili novità provenienti dal Centro stile, l’azienda guidata da Santo Ficili ha deciso di rinnovare l'allestimento top di gamma attraverso l’introduzione di una singola proposta, particolarmente curata in ogni singolo dettaglio, estesa alla berlina e a tutti i Suv dotati di motorizzazioni di vario tipo. Basti pensare alle soluzioni proposte per una Giulia giunta, probabilmente (in questa versione), all’ultimo giro di valzer, con la conferma dei propulsori endotermici alimentati a benzina (2.0 turbo da 280 Cv Q4 con trazione posteriore o integrale) o diesel (2.2 turbo da 160 Cv o Q4 da 210 Cv) presenti sotto al cofano.

Rispetto ai 51.500 euro (chiavi in mano) necessari per l’entry level Sprint, questa variante che strizza l’occhio agli appassionati del marchio ha un prezzo di listino che parte da 62mila euro, con la possibilità di scelta fra quattro tonalità (Vulcano Black, Verde Montreal, Rosso Etna metallizzato e Rosso Alfa pastello), i cerchi in lega diamantati da 19 pollici e, all’interno, i sedili in pelle e un ampio display Tft da 12,3 pollici abbinato a uno schermo da 8,8 pollici per l’infotainment dotato di un sistema di navigazione integrato. Anche la Giulia è stata protagonista di un evento organizzato dall’azienda milanese di proprietà del gruppo Stellantis che ha visto partire le vetture dell’intera gamma dal Museo Storico Alfa Romeo di Arese, la casa simbolica del Biscione, alla volta della prestigiosa maison di alta gioielleria Recarlo di Valenza Po, la celebre città dell’oro in provincia di Alessandria.

Salendo di fascia, ritroviamo una Tonale in salsa ibrida a benzina (con motore da 160 Cv con tecnologia Variable Geometry Turbine e cambio automatico a doppia frizione a 7 marce) e plug-in hybrid (Q4 da 280 Cv con cambio automatico a 6 rapporti), anche se il listino prezzi parte dai 51.100 euro della variante turbo diesel da 130 Cv con cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti. Per gli esterni è possibile scegliere fra tre proposte (Rosso Alfa, Verde Montreal e Nero Alfa), con un contrasto continui fra il nero lucido e l’oro chiaro a caratterizzare le singole dotazioni. Anche a bordo il lusso dei sedili in Alcantara si fonde con la tecnologia premium (questo Suv è dotato della guida assistita di livello 2).

Proposta analoga anche per una Stelvio in quattro tonalità (Vulcano Black, Verde Montreal, Rosso Etna e Rosso Alfa), con un listino prezzi che parte da 67.100 euro per la variante dotata di motore diesel da 160 Cv a trazione posteriore (disponibili anche la Q4 da 210 Cv a trazione integrale e la turbo benzina Gme da 280 Cv). Ad aprile Alfa Romeo aprirà anche gli ordini di una Junior disponibile nella configurazioni ibrida da 136 o, nella variante Q4, da 145 Cv, oppure in versione elettrica da 156 Cv.