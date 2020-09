Opel, aperti gli ordini della nuova Mokka: da 22.200 euro. Grazie agli incentivi ne bastano 23.000 per l'elettrica

RÜSSELSHEIM – Michael Lohscheller, Ceo della casa del Fulmine, ha aperto ufficialmente gli ordini della nuova e ambiziosa Opel Mokka, il Suv compatto che debutterà sul mercato anche con la versione elettrica: è la prima volta che il modello a zero emissioni viene offerto simultaneamente a quelle declinazioni con motori convenzionali. Il prezzo italiano della Mokka-e partirà da 34.000 euro, che grazie agli incentivi ed alla rottamazione scende a 23.000 (27.500 senza la permuta).

La variante base con motore termico, cioè quella equipaggiata con il turbo benzina da 1.2 litri da 100 cavalli e 205 Nm di coppia, avrà un listino da 22.200 euro. L'offerta “tradizionale” sarà completata da un altro sovralimentato a benzina da 130 cavalli e da un'unità a gasolio da 1.5 litri da 110 cavalli e 250 Nm di coppia. Per questo propulsore il costruttore ha anticipato una percorrenza di quasi 26,5 chilometri per litro nel ciclo di omologazione Nedc.

L'anteprima mondiale della vettura, esibita come Mokka-e e come GS Line, è avvenuta in formato digitale dal quartier generale tedesco di Opel. Il modello misura 4,15 metri di lunghezza ed è stato sviluppato su una delle piattaforme condivise di Groupe Psa. Il passo è cresciuto di 2 centimetri, mentre la lunghezza è scesa di più di 12. Fresca nello stile e ammiccante nelle forme, la Opel Mokka è destinata a diventare un modello di volumi. O, almeno, è quello che spera il costruttore sull'onda del crescente successo dei Suv di taglia ridotta.

L'omologazione è a cinque posti e lo spazio per i bagagli con i sedili in configurazione standard è di 350 litri. L'attesa declinazione a zero emissioni monta la stessa unità elettrica adottata già sulla Corsa e su altri modelli, incluso il van Opel Zafira-e Life. Cioè quella da 136 cavalli (100 kW) con 260 Nm di coppia. La batteria che assicura fino a 324 chilometri di autonomia nel ciclo Wltp è da 50 kW. E con il sistema di ricarica rapida da 100 kW che Lohscheller ha promesso di serie il rifornimento tra il 15 e l'80% avviene in mezz'ora. Tutte le Mokka commercializzate nel Belpaese monteranno fra le altre cose i fari a Led, il Cruise Control, il Lane Keep Assist e due schermi da 7''. Le prime consegne sono previste per gli inizi del 2021.