Apocalypse NSX: Pininfarina e JAS fanno rinascere il mitico capolavoro della Honda

Cambiano, cittadina nella cintura di Torino, odora ancora di metallo vivo e di prototipi che parlano il dialetto stretto della Honda. Là dentro, nella pancia di Pininfarina, oggi si è consumato il rito laico del lancio della Jas Tensei, Design by Pininfarina. Domani si parte: destinazione Parigi, Salone dell'Automobile, passerella internazionale per un pubblico che non sa ancora se togliersi il cappello o chiamare un esorcista.

Qui non si è di fronte di fronte a un’operazione nostalgica per anime belle in cerca di sconti sulla pensione o di dolci carezze sul viale del tramonto. Qui si parla di un corpo, anzi, di una scultura in fibra di carbonio che si allarga fino a toccare i due metri di pura e irriverente cattiveria. Nasce da un matrimonio che definire impensabile è fargli un complimento: da una parte la precisione chirurgica, quasi sacrilega, del motorsport firmato JAS; dall'altra la matita di Pininfarina, che quando disegna una linea non la traccia, la impone alla storia con la violenza dei capolavori.

Tensei, in giapponese, significa rinascita. Ma guardandola, sotto le luci taglienti dell'atelier, verrebbe da dire che non è una rinascita: è un esorcismo collettivo. Prendete la Honda NSX del 1990, quella che Ayrton Senna guidava masticando cicca, con i mocassini e un talento che umiliava intere generazioni di Ferrari in Formula 1, e fatela passare sotto i ferri di Arluno. Il prezzo da pagare per toccare il cielo con un dito è di quelli che fanno impallidire i puristi: per avere una Tensei moderna, bisogna letteralmente sacrificare una NSX originale, smembrarla, violarla, svuotarla della sua fragile materia per fonderla in un destino superiore.

Un rito di iniziazione feroce, dove il passato muore per fare spazio a un presente spietato. Il risultato? 1.250 chili a secco di furia pura, spinti da un V6 aspirato da 3.5 litri – derivato dal basamento Honda C30A e arricchito da sei corpi farfallati singoli – che urla fino a 8.500 giri al minuto.

Quando quel motore apre i polmoni e scarica la sua voce attraverso un impianto completo in Inconel e titanio con layout doppio 3 in 1, non sta marciando su una strada di periferia: sta suonando la colonna sonora di Apocalypse Now nel bel mezzo di un tornante in salita, con l'odore del napalm al mattino traslato in cavalli vapore e frizione meccanica.

«La JAS Tensei rappresenta un esempio concreto di come due eccellenze italiane possano unire competenze complementari per dare vita a un progetto unico», spiega Paolo Dellachà, CEO di Pininfarina. «Da un lato la capacità ingegneristica e il know-how maturato da JAS nelle competizioni, dall'altro la nostra cultura del design: insieme abbiamo sviluppato una vettura che guarda con rispetto a una delle sportive più iconiche della storia, reinterpretandola attraverso una visione contemporanea».

E del resto, come racconta Dimitri Vicedomini, Head of Exterior Design di Pininfarina, l'intento non era un elementare maquillage: «Il nostro obiettivo non era semplicemente aggiornare le forme della NSX, ma comprenderne l'essenza e immaginare come sarebbe potuta evolvere oggi. Abbiamo lavorato sulle proporzioni, sulla presenza su strada e sulla purezza delle superfici per creare una vettura immediatamente riconoscibile, ma completamente nuova».

E mentre il resto del mondo automobilistico di serie si riempie la bocca di inutili schermi touch, di silenzi digitali e di assistenti vocali o gestuali, qui c'è un comando che richiede devozione e rispetto: un cambio manuale a sei marce sincronizzato con un leveraggio ad H rigorosamente meccanico. Una leva che va presa a pugni, da pelare con la punta del tacco-punta, guidata con i piedi ben piantati su una pedaliera che non ammette distrazioni.

Intorno, l'abitacolo vi avvolge con la spietata eleganza dell'Alcantara, stesa con quella sapienza tattile e visiva che trasforma l'interno in un salotto buono prestato al brivido verticale. Superfici nere profonde, accenti rossi che tagliano l'aria come sciabolate, dettagli metallici scolpiti dal pieno e sedili sportivi integrati che vi cuciono addosso il DNA racing della vettura.

Vogliamo parlare di stile? La proporzione è un’opinione che appartiene agli spiriti mediocri; qui è un dogma scolpito nel carbonio pre-impregnato ad alto modulo. Lunga 441 centimetri, carreggiate allargate a 200 centimetri dietro, passaruota che sembrano i muscoli tesi di un centometrista ai blocchi di partenza, e un equilibrio formale che un pilota vero, seduto su quei gusci in carbonio, definirebbe con un ghigno tagliente: «Ma scusi, ingegnere, non si sente un po' in colpa ad aver reso improvvisamente illegale il concetto di noia? E soprattutto... chi glielo fa fare di rischiare l'inferno per un pezzo di ferro?».

La risposta sta in 35 esemplari numerati già tutti accaparrati. 35 pezzi di metallo, titanio e fibra di carbonio venduti a circa 880 mila euro di lucidissima follia italiana. In fondo, come avrebbe detto Ennio Flaiano con il suo pessimismo cosmico e divertito, la situazione in Italia è grave ma non è seria. Però guidare una Jas Tensei Pininfarina tra i tornanti che salgono verso il cielo o sotto i riflettori di Parigi, beh... quella è una cosa seria sul serio. Un'orgia di tecnica e passione in cui la pista sposa la strada, e dove il passato smette di essere un ricordo polveroso per diventare una minaccia bellissima.