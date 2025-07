Ariel Atom 4RR, l'adrenalinica naked due posti con 525 cv in edizione celebrativa

Non solo l'emozione di sedersi al volante - immersi nel vento - di una 'naked' biposto con telaio tubolare spaceframe a vista. Non solo il gusto forte che deriva dal poter sfruttare su strada una reattività e una dinamica da auto 'racing style' che pesa solo 680 kg. Ora con il debutto di una versione potenziata della motorizzazione 4 cilindri Honda di base per erogare 525 Cv (la potenza di una M3) la Atom 4RR fa compiere un ulteriore balzo un avanti nel rarefatto universo delle sensazioni più forti. Appena presentata nel Regno Unito la 4RR è molto più potente persino dell'esorbitante Atom V8 da 475 Cv che era nata nel 2011 e prende le distanze dalla Atom 4R standard che ha 400 Cv e che - secondo il costruttore - accelera da 0 a 100 km/h in soli 2,7 secondi. In attesa che la Ariel Motors comunichi ufficialmente le prestazioni la nuova 4RR dovrebbe garantire l'incredibile (per un modello stradale) rapporto peso/potenza di 770 Cv per tonnellata, e quindi essere titolata per ridurre il tempo di scatto sullo 0-100 a meno di 2,5 secondi.

I dettagli tecnici completi saranno annunciati entro la fine dell'anno. Per il momento si sa comunque che saranno prodotti solo 25 esemplari (per celebrare i 25 anni di attività dell'azienda) e che lo sviluppo di questa edizione speciale è stato incentrato sulle prestazioni. La stessa Ariel afferma che la ARR è stata progettata per consentire «ai piloti più esperti di esplorare i limiti della leggera Atom, sfruttando appieno le proprie capacità di guida anche in pista». Ricordiamo che la prima generazione delle biposto Atom, dotate fin dall'inizio del telaio tubolare spaceframe, montava un motore Rover Serie K da 120 Cv, mentre la Mk2 passò al motore Honda Type R, ancora oggi utilizzato.

Nel 2005 fu aggiunto un compressore volumetrico come optional per portare la potenza a 275 Cv. Atom 3 spostò ancora più in alto l'asticella e, assieme ad un nuovo telaio, con sospensioni riviste ed elementi di design rivisti, i clienti poterono ottenere l'auto con il motore standard da 300 Cv oppure con il citato V8 da 475 Cv. La quarta generazione - l'attuale - costituisce la base per la 4R e per questa serie speciale 4RR, è completamente nuova, eccetto (sottolinea l'azienda) il tappo del serbatoio, il volante e i pedali. Ricordiamo che la Atom 4R di serie utilizza un motore Honda che produce 320 Cv.