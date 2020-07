Arriva la Fiat 500 elettrica, svolta green di Fca. Al via gli ordini del nuovo modello in versione esclusiva “La Prima”

TORINO - Fca punta sull'auto elettrica con la Fiat 500 green. Per il debutto sceglie una data simbolica, il 4 luglio: dopo il mitico 'Cinquino', nato 63 anni fa, il 4 luglio 1957, a Torino e il modello lanciato sempre a Torino il 4 luglio 2007, arriva la city car elettrica, pronta ad affrontare le sfide della mobilità urbana. Anche la Nuova 500 nasce a Torino, nella storica fabbrica di Mirafiori, completamente rinnovata, dove sarà realizzato un hub per le batterie: 1.200 persone lavoreranno per realizzare la vettura su una linea che a regime avrà una capacità produttiva di 80.000 unità l'anno. Nel complesso, tra costi di progettazione, sviluppo e ingegneria e la costruzione della linea, l'investimento per la Fiat 500 è di 700 milioni di euro, ai quali si aggiungeranno a Torino altri 800 milioni per le nuove Maserati Gran Cabrio e Gran Turismo, attese il prossimo anno.



La Fiat 500, che negli anni Cinquanta ha realizzato il sogno di mobilità degli italiani, è un fenomeno di costume e ambasciatore del made in Italy nel mondo: nel 2017 un esemplare della prima generazione è entrato a far parte della collezione permanente del Museum of Modern Art (MoMa) di New York, tempio dell'arte e del design mondiale. Ora la 500 ha una casa a Torino: al quarto piano della Pinacoteca Agnelli, al Lingotto, in occasione del compleanno, nasce la Virtual Casa 500. Un museo virtuale per raccontare il passato, il presente e il futuro della vettura, che si può visitare come una mostra permanente dal proprio smartphone, dal pc o dal tablet. L'inaugurazione è prevista nella primavera del 2021.



La Nuova 500 è uno dei tasselli del piano da 5 miliardi di investimenti per l'Italia, confermato dal presidente John Elkann e dai manager del gruppo anche al capo dello Stato Sergio Mattarella e al premier Giuseppe Conte durante la presentazione dell'auto. La produzione inizierà durante l'estate, la vendita partiranno tra settembre e ottobre. La batteria ha un'autonomia fino a 320 chilometri, il prezzo va dai 34,9 mila euro della berlina ai 37,9 mila euro della cabrio. Già da oggi in tutte le concessionarie Fiat si può ordinare la 'La Prima' cabrio, che ha fatto il suo debutto a Milano il 4 marzo nella versione Launch Edition in edizione numerata, ma anche la berlina è disponibile in pre booking online. Con la Nuova 500 è disponibile in versione demo anche Fiat App per la gestione remota della vettura e della ricarica pubblica e privata in 150.000 punti in Europa.