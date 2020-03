Arriva MeV Bee Anywhere, la nuova piccola elettrica solo per città

MANCHESTER - Arriva dalla MeV Ltd di Manchester, una startup collegata al National Centre For Motorsport Engineering della Università di Bolton, ha presentato la Bee Anywhere una piccola auto elettrica ideale per l'impiego urbano e per i servizi di car sharing. L'azienda non ha fornito per il momento dettagli sugli aspetti tecnici, ma come viene speficato nel sito di MeV ''a differenza di altri produttori automobilistici la cui strategia è stata quella di replicare un'automobile standard con un propulsore elettrico, Bee Anywhere è stata specificamente progettata come un veicolo urbano a due posti con prestazioni e autonomia in funzione dell'ambiente urbano, cioè per basse velocità di funzionamento, bassi costi dei componenti e massima riciclabilità''.

Secondo il costruttore di Manchester, la piccola Bee Anywhere potrà arrivare sul mercato ad un costo pari ad un quarto delle BEV compatte attualmente in vendita e con obiettivo di mantenere il listino - agevolazioni escluse - sotto alle 10.000 sterline, vale a dire 11.270 euro. La Bee Anywhere è una due posti con un ampio spazio di carico dietro ai sedili. La costruzione prevede un telaio in alluminio, completamente riciclabile, e una carrozzeria in composti rinforzati con fibra di carbonio. Tutto il funzionamento viene gestito via App attraverso lo smartphone del proprietario o di chi ha accesso al servizio di car sharing.