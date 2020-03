Hyundai, arriva il mild-hybrid sul restyling della i30

Sebbene gli occhi siano puntati sulla più piccola i20, pronta al lancio di una nuova generazione, anche la media i30 vanta argomenti di cui discutere. Tempo di restyling per la vettura coreana che, oltre a rafforzare l'immagine, rilancia le quotazioni del piano tecnico. Un colpo al cerchio e uno alla botte.

Buona parte delle novità “visive” si giocano nella vista fronte-retro. I nuovi proiettori anteriori sono più sottili e vantano la tecnologia LED MFR. Elementi che completano il frontale insieme alle nuove luci diurne (DRL) a V. Nella parte posteriore, la i30 5-porte si aggiorna con un nuovo design del paraurti, sviluppato per migliorare le prestazioni aerodinamiche, mentre le luci posteriori a LED combinate creano una forma a V per un effetto simmetrico tra l'anteriore e il posteriore. Ad alimentare i contenuti anche i nuovi cerchi diamantati in lega da 16 o 17 pollici, che contribuiscono a rinfrescare la vista laterale del modello coreano.

Nuove colorazioni disponibili e un allestimento N Line ancora più aggressivo e sportivo, sono alcune delle novità che riguardano il restyling di i30. In particolare le specifiche N Line saranno a disposizione pure della versione Wagon. Il diffusore di queste varianti è stato reso più ampio, mentre è diverso il disegno dei cerchi in lega da 17 o 18 pollici.

Il design degli interni di Hyundai i30 presenta aggiornamenti di stile come le nuove prese d’aria. Sono inoltre disponibili tre nuove combinazioni di colori per l'abitacolo. Da segnalare un nuovo cluster digitale da 7 pollici e un nuovo navigatore touchscreen da 10,25 pollici. Arriva poi su Hyundai i30 la tecnologia Bluelink, che include un'ampia gamma di servizi Connected Car come i LIVE Services di Hyundai, oltre a funzionalità remote tramite l'apposita app per smartphone. Bluelink viene fornito con un abbonamento gratuito per i primi cinque anni.

Il complesso di sistemi di assistenza alla guida è stato aggiornato al punto tale che ora i30 vanta un'apparato di dispositivi di livello 2. Pertanto, lungo i tragitti autostradali, è in grado di mantenere la linea, senza che il conducente agisca attivamente sul volante.

Al top della gamma il nuovo motore 1,5 litri T-GDI da 160 cv abbinato a un sistema Mild Hybrid a 48 volt, disponibile sia con il cambio a doppia frizione 7DCT, sia con il manuale “intelligente” a 6 velocità (iMT). L’iMT scollega il motore dalla trasmissione dopo che il conducente rilascia l'acceleratore: questo consente all'auto di entrare in due possibili livelli di modalità coasting, a seconda delle condizioni.

Anche il motore benzina T-GDI 1,0 litri da 120 cv è ora abbinato al sistema ibrido a 48V, proposto con cambio manuale intelligente a 6 marce o con il cambio a doppia frizione a 7 marce. Il sistema Mild Hybrid sarà di serie anche sul propulsore diesel 1,6 litri da 136 CV, offerto sia con cambio manuale iMT che con cambio automatico 7DCT. Il resto delle motorizzazioni non ha subito variazioni.