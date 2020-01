Arriva Polo Sport, la compatta Volkswagen anche nella versione a metano. Doti dinamiche e più tecnologia a bordo

VERONA - È stata pensata per chi è alla ricerca di uno stile sportivo la nuova Polo Sport. La sesta generazione della compatta Volkswagen è offerta ora anche in un allestimento che ne esalta le caratteristiche dinamiche, grazie a elementi stilistici di serie quali gli esterni R-Line, i vetri oscurati e i cerchi in lega Sebring da 16''. La nuova Polo Sport può essere equipaggiata con motori a benzina, Turbodiesel o a gas metano; in particolare, è riservato a questo allestimento il potente ed efficiente turbo benzina 1.5 TSI ACT 150 CV con cambio DSG a 7 rapporti, capace di coniugare prestazioni sportive e consumi ridotti, anche grazie alla tecnologia di disattivazione dei cilindri. In 4,05 metri, la Volkswagen Polo offre mobilità sostenibile, uno spazio interno di riferimento nella categoria, assistenti alla guida da segmento superiore e tecnologia intuitiva.

A questo mix, l'allestimento Sport aggiunge elementi di stile che esaltano il carattere dinamico della Polo: esterni R-Line (calandra con logo R-Line e mascherina inferiore in nero lucido, paraurti e minigonne R-Line, spoiler posteriore e scarichi trapezoidali cromati), vetri oscurati e cerchi in lega Sebring da 16''. Inoltre, sono di serie, tra gli altri, fari fendinebbia, sistema di monitoraggio della distanza Front Assist con riconoscimento pedoni e funzione di frenata di emergenza City, rilevatore di stanchezza del guidatore Fatigue Detection, sistema anti collisione multipla, radio Composition Media con display da 8'' e app Volkswagen Connect. È poi possibile arricchire i contenuti tecnologici con il Tech Pack, che include climatizzatore automatico Climatronic, App-Connect per l'integrazione di Android Auto e Apple CarPlay, sensori di parcheggio anteriori e posteriori Park Pilot e volante multifunzione rivestito in pelle.

Più focalizzati sull'estetica, invece, l'Exterior Pack e l'R-Line Interior Pack, che sottolineano ancora di più il carattere dinamico della Polo Sport. I prezzi di listino della Polo in allestimento Sport partono da 18.450 euro con il motore benzina tre cilindri aspirato 1.0 EVO 80 CV. Con la formula finanziaria Progetto Valore Volkswagen (PVV) 36 mesi, questa variante è offerta in promozione da 129 euro al mese, con 2.500 euro di anticipo. La soluzione include Valore Futuro Garantito, 45.000 km nella durata totale del contratto ed estensione di garanzia Extra Time 2 anni o fino a 80.000 km in omaggio (TAN 3,99%, TAEG 5,45%).