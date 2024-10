Arriva Tyron, la gamma dei Suv Volkswagen cresce ancora. Fino a 7 posti con motori benzina, diesel ed elettrificati

Arriva Tayron, il nuovo Suv di Volkswagen che si inserisce tra Tiguan e Touareg, come testimonia un corpo vettura lungo 4.770 mm ed il passo di 2.791 mm, mentre l'altezza è di 1.660 mm, e la larghezza, retrovisori esterni esclusi, è di 1.852 mm. A livello stilistico spicca per il frontale alto contraddistinto dall'ampio cofano anteriore e dai fari doppi a LED (a richiesta i gruppi ottici HD Matrix IQ.LIGHT) uniti da una barra trasversale a LED. La fiancata è sottolineata dall'andamento del tetto, mentre dietro tornano protagonisti i gruppi ottici a LED. Il design dei paraurti varia in base alla versione, con la variante R-Line arricchita da dettagli in nero lucido. L'abitacolo della nuova Tayron presenta superfici in similpelle morbida per la plancia ed un design lineare che enfatizza lo spazio a bordo. A seconda dell'allestimento, troviamo elementi in vero legno o applicazioni in alluminio. Con una strumentazione digitale da 10,25 pollici ed uno schermo per l'infotainment da 12,9 pollici, il nuovo Suv Volkswagen è sempre connesso e sfrutta anche l'assistente vocale IDA con integrazione di ChatGPT.

Non manca la compatibilità con Apple CarPlay ed Android Auto, mentre il climatizzatore è a 3 zone. In opzione è disponibile il pacchetto per il sistema d'infotainment, denominato Discover Pro Max, che comprende anche un Windshield Head Up Display ed un ampio display touch da 15 pollici. L'esperienza di guida è implementata dal rotore multifunzionale che, oltre al volume audio, permette di gestire le modalità, la trazione integrale e le Atmospheres preconfigurate per l'illuminazione ambientale. La zona posteriore dell'abitacolo vanta una seconda fila di sedili con schienale regolabile che, nella versione a sette posti, può essere ribaltata in avanti con la funzione Easy-Entry per consentire l'ingresso o l'uscita dalla terza fila. Lo spazio di carico delle versioni a cinque posti eTSI, TSI e TDI offre un volume fino a 885 litri caricando fino all'altezza dello schienale della seconda fila di sedili, mentre aumenta fino a 2,090 litri abbattendo la seconda fila. Oltre alla scelta tra la trazione anteriore o integrale, la nuova Tayron arriva in Europa con due power unit ibride plug-in (percorre fino a 100 km in elettrico), individuate dalla sigla eHybrid, e con un motore mild hybrid, l'eTSI. Non mancano due motori turbo benzina, i cosiddetti TSI, e due motori turbodiesel, meglio conosciuti come TDI. Il range di potenza va da 150 CV a 272 CV, mentre i due turbo benzina puri e il motore turbodiesel più potente sono abbinati alla trazione integrale 4Motion e tutte le altre versioni sono a trazione anteriore.

Il cambio è automatico a doppia frizione, e per i modelli ordinati con il gancio di traino estraibile semiautomatico c'è il sistema di assistenza per il rimorchio, denominato Trailer Assist, di serie, che regola automaticamente l'angolo di sterzata del rimorchio durante le manovre in retromarcia con un intervento attivo sullo sterzo. La guida, inoltre, può avvalersi dell'ultima generazione di assetto adattivo, il DCC Pro, che sfrutta la regolazione attiva degli ammortizzatori per adattarsi in ogni momento alla situazione di marcia. Inoltre, con il sistema d'ausilio alle manovre di parcheggio c'è anche la funzione Memory, ordinabile a partire dall'autunno, che registra gli ultimi 50 metri percorsi, e attraverso il quale l'auto propone automaticamente di assumere il controllo della manovra di parcheggio; non manca la possibilità che la vettura possa uscire in maniera autonoma dallo stesso mediante comandi impartiti da remoto attraverso lo smartphone.