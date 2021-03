Arrivate in Italia le MG disegnate in UK e costruite in Cina. Addio vecchie spider, solo crossover elettriche e ibride

SHANGHAI - La rivoluzione elettrica in atto nel mondo dell’automotive si arricchisce di un nuovo capitolo: s’intitola MG (Morgan Garage), marchio storico del Made in England nato quasi cento anni fa, che dopo una vita tormentata si è trasferito, dal 2007, da Longbridge a Shanghai, essendo diventato proprietà di SAIC Motor Corporation, il più grande gruppo automobilistico cinese e settimo nel mondo. Dopo i primi passi mossi in altri paesi dell’Occidente, la nuova MG asiatica è arrivata anche da noi, grazie alla neonata MG Motor Italy, piccola società in via di sviluppo che può contare, per ora, su una dozzina di concessionarie nel Centro Nord, ma con l’ambizione di espandersi anche nel Sud, fino a coprire l’intero territorio con una quarantina di dealer.

Attenzione però: a differenza di quanto fatto nel proprio glorioso passato, quando l’azienda britannica era conosciuta nel mondo per le sue affascinanti “due posti” scoperte, la nuova MG punta tutto su auto per famiglia, crossover di dimensioni comprese tra 4,30 e 4,57 metri, con motorizzazioni esclusivamente elettriche o ibride plug-in adatte ad assecondare lo sviluppo della mobilità sostenibile.

Una svolta epocale, che apparentemente allontana a distanza siderale la tradizione del marchio impresso nella memoria dei meno giovani. Ciò detto, il management della “nuova MG” tiene a sottolineare che “della storia del brand restano l’impronta sportiva, le prestazioni e la vocazione al piacere di guida, che non sono stati trascurati sui modelli di nuova generazione, concepiti nel Centro di design MG di Oxford”. Tesi assai ardita, ma sostenuta con forza da Andrea Bartolomeo, numero 1 della filiazione italiana dello storico marchio, convinto sostenitore della “sportività tutta da scoprire delle auto elettriche, settore nel quale SAIC non ha nulla da imparare”.

E’ dunque la diffusione della propulsione a emissioni zero il cavallo di battaglia del ritrovato marchio inglese. E infatti il claim della campagna di lancio parla di “electric for everyone”, mentre nella comunicazione viene sottolineato che “il futuro è oggi”. Dice in proposito Bartolomeo: “La propulsione elettrica deve uscire dalla nicchia in cui ancora si trova e incoraggiare tutti quei potenziali acquirenti che finora hanno meditato l’acquisto ma si sono scoraggiati davanti a prezzi troppo alti”.

I listini accessibili rappresentano dunque una delle priorità della neonata gamma MG, con il SUV di segmento B ZS EV 100% elettrico con batteria da 44,5 kWh e 263 km di autonomia messo in vendita – grazie agli incentivi e alla rottamazione - a partire da 23.900 euro (2.000 euro in più la versione più ricca e meglio equipaggiata). L’ibrida plug-in EHS PHEV, crossover di segmento C (4,57 metri) dotata di un potente sistema da 190 kW/258 cv, 52 km di autonomia in modalità elettrica ed emissioni di 43 grammi di CO2/km, viene proposto invece – sempre grazie agli incentivi - a 28.900 euro.

In un futuro non troppo lontano è previsto l’arrivo di altri modelli e – sebbene manchino conferme ufficiali – non è esclusa una citycar elettrica entro il 2023. Nei piani di vendita per ora dichiarati c’è l’intenzione di guardare non solo ai privati ma anche alle flotte, ma le previsioni di crescita sul mercato sono per ora abbastanza prudenti: 2.600 unità nel 2021, 8.000 nel 2022, fino a raggiungere la quota dell’1% del mercato nel 2023.

Ma vediamo come sono fatte e che cosa promettono queste MG di nuova generazione votate all’ecocompatibilità accessibile. ZS è, come detto, un compatto crossover di segmento B alimentato da un motore elettrico da 105 kW (143 cv) che, grazie a una batteria agli ioni di litio da 44,5 kWh, assicura un’autonomia di 263 km (WLTP). La combinazione produce una coppia massima di sistema di 353 Nm, permettendo un’accelerazione da 0 a 50 km/h in 3,1 secondi (0-100 in 8,1 secondi). Il cambio automatico, che può essere impostato in modalità Eco, Normal o Sport, aggiunge dinamismo e assicura uno stile di guida fluido. Il tempo di ricarica dichiarato dalla Casa è di 40 minuti per l’80% dell’energia, con un caricatore veloce DC; alla presa domestica la MG ZS EV può essere invece caricata durante la notte in 8 ore, con la spina del caricatore CCS di tipo 2 in dotazione. Da ricordare che il sistema di frenata rigenerativa a 3 livelli assicura che l’auto utilizzi tutta l’energia.

Disegnata in UK, nel Centro Stile inglese della MG, l’auto presenta una linea piacevole, da crossover sportiveggiante, con buona abitabilità e dotazioni piuttosto ricche. Il discorso riguarda soprattutto l’allestimento top di gamma (Exclusive), ma già l’entry level Excite offre molto: l’interno è rifinito con cura, con materiali ultra morbidi e di alta qualità; il touch screen da 8 pollici consente un uso intuitivo del sistema di infotainment, che comprende la navigazione, la radio digitale DAB e l’integrazione con lo smartphone tramite Apple CarPlay o Android Auto.

Non manca un pacchetto di sistemi intelligenti di assistenza alla guida: il dispositivo MG Pilot integra funzioni come l’adaptive cruise control, il mantenimento di corsia, la frenata d’emergenza automatica per proteggere pedoni e ciclisti e la tecnologia di assistenza automatica alla guida di livello 2: questo vuol dire che l’auto riconosce i segnali stradali e dispone di una funzione di comfort parzialmente automatizzata che consente al veicolo di spostarsi, accelerare, frenare e, entro certi limiti, sterzare autonomamente. L’allestimento Exclusive aggiunge telecamera posteriore, sedili riscaldati, rilevamento dell’angolo cieco, avviso di veicoli dietro l’auto, specchietti laterali ripiegabili elettricamente e un tetto apribile panoramico.

Grazie alle sue dimensioni generose, la MG ZS EV offre spazio più che sufficiente per passeggeri e bagagli: il baule misura 448 litri e, con i sedili posteriori ripiegati si può arrivare a 1.116. Volendo, l’auto può essere dotata anche di un portabici.

L’entry level Excite viene proposta, come detto, a 23.900 euro grazie agli incentivi; 2000 euro in più costa la versione più equipaggiata Exclusive. Oltre al listino competitivo, alla qualità complessiva di materiali e dotazioni, in casa MG vanno fieri della sicurezza, certificata dalle 5 Stelle EuroNCAP.

Discorso simile per l’ibrida plug-in MG EHS, di dimensioni leggermente maggiori (4,57 metri), anche in questo caso caratterizzata dall’aspetto “europeo” decisamente piacevole, con abitabilità sufficiente per 5 persone e un vano bagagli che misura 448 litri (1375 con i sedili posteriori ripiegati). Lascia invece perplessi la capienza del serbatoio carburante, che contiene appena 37 litri di benzina. Una scelta basata probabilmente sulle capacità di abbattimento dei consumi, ridotti ad appena 1,9 litri/100 km.

La Casa assicura che “materiali e finiture sono all’altezza della concorrenza più qualificata” (il segmento, com’è noto, è affollato da modelli europei, giapponesi e coreani) e sottolinea una volta di più il credito acquisito dal riconoscimento delle 5 stelle EuroNCAP per la sicurezza, oltre alla qualità dell’apparato motore termico/elettrico.

Sotto al cofano dell’ibrida anglo-cinese c’è infatti un motore turbo benzina 1,5 litri da 162 cv accoppiato a un cambio robotizzato a 6 marce, al quale si aggiunge un elettrico da 122 cv che dispone di altri 4 rapporti, per una potenza del sistema di 190 kW/258 cv e 10 marce totali. La batteria da 16,6 KWh assicura un’autonomia con la sola propulsione elettrica di 52 km, mentre il tempo di ricarica a una presa di corrente da 3,7 kW richiede circa 5 ore (3 ore per l’80%). Le emissioni dichiarate sono di appena 43 gr/km di CO2. Quanto alle prestazioni, la Casa dichiara 6,9 secondi per l’accelerazione 0-100 km/h. Da non trascurare che per ottimizzare la trazione (solo anteriore, non è prevista l’integrale) l’auto è dotata di serie del blocco elettronico del differenziale XDS.

“E’ la macchina ideale per una famiglia moderna, che vuole affacciarsi all’innovazione senza spendere troppo, ma assicurandosi spazio, comfort, prestazioni, finiture da classe premium e sicurezza” dicono in casa MG, ricordando che la Casa assicura 7 anni di garanzia (anche sulla sorellina elettrica). Anche in questo caso gli allestimenti sono due, Excite ed Exclusive, con l’entry level proposta a 35.850 euro, riducibili – come detto - a 28.900 con gli incentivi e l’eventuale rottamazione. 2.500 euro in più costa la versione top di gamma.

Tra le dotazioni base – vale la pensa ricordarlo – non mancano il sistema multimediale con schermo da 10,1 pollici compatibile con Apple Car Play e Android Auto e una strumentazione completamente digitale visibile su un display da 12,3 pollici. Tra i plus, l’ingresso senza chiave, i sedili anteriori riscaldati e regolabili elettricamente, fari e tergicristalli automatici, climatizzatore a doppia zona e telecamera di manovra. Con 2.500 euro in più si aggiungono i cerchi da 18” (di serie da 17”) gli interni in pelle, il portellone posteriore a comando elettrico, il tetto panoramico, il sistema di illuminazione ambientale, la pedaliera in metallo, il sedile passeggero regolabile elettricamente e fari bifunzionali a led. Di rilievo il sistema avanzato di assistenza alla guida che la casa chiama MG Pilot, con tanto di frenata automatica d’emergenza e mantenimento della corsia. Semplificata, infine, la gamma colori, con 5 tinte: bianco pastello e i metallizzati blu, grigio, nero e rosso.