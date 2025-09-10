Aston Martin celebra i 60 anni di Volante, due proposte iconiche per DB12 e Vanquish

Per celebrare i 60 anni del nome Volante, legato alle Aston Martin cabrio ed introdotto nel 1965 con un modello noto come «Short Chassis Volante», il reparto Q della casa di Gaydon, che si occupa delle personalizzazioni, ha realizzato un'edizione limitata a 60 esemplari sia per la DB12 Volante che per la Vanquish Volante, le cui consegne inizieranno nel quarto trimestre 2025. La prima è spinta dal V8 biturbo da 4,0 litri, che eroga 680 CV, e tocca i 325 km/h di velocità massima, mentre la seconda è la cabrio di serie più veloce del brand ed è equipaggiata con V12 biturbo da 5,2 litri ed 835 CV, che le consente di raggiungere i 345 km/h.

Con il tetto che si apre e si chiude, rispettivamente, in 14 e 16 secondi, fino ad una velocità di 50 km/h, le due 60th Anniversary of Volante Edition presentano una verniciatura color Q Pentland Green con cofano in tonalità Q Westminster Green, mentre la linea è enfatizzata dagli accenti e dalla griglia in bronzo anodizzato, dagli esclusivi cerchi Q da 21 pollici abbinati alle pinze dei freni nere, e dal logo Q by Aston Martin smaltato che è posizionato sotto l'elemento aerodinamico laterale. L'abitacolo vede alternarsi, per le sellerie, i colori Centenary Saddle Tan, Ivory e Woven, presenta rivestimenti in legno Dark Walnut Open Pore, dettagli in bronzo, ed il ricamo personalizzato 60th Anniversary nei sedili.