Aston Martin DB12 Goldfinger Edition, dal grande schermo con amore per i 60 anni dal debutto con James Bond

Dal grande schermo alle strade di tutti i giorni con amore, Aston Martin celebra con l'esclusiva DB12 Goldfinger Edition i 60 anni dal debutto delle sue auto nella saga cinematografica del più celebre fra gli agenti segreti di celluloide, James Bond. La prima volta di 007 al volante di uno dei gioielli della Casa di Gaydon risale, infatti, al 1964, con un giovane Sean Connery protagonista con una DB5 in Goldfinger. Da qui il nome della nuova serie limitata della sportiva britannica che per sottolineare la durata della liaison viene proposta in tutto il mondo in soli 60 esemplari. Motore V8 twin-turbo di 4,0 litri, potenza di 680 Cv, 800 Nm di coppia massima, la DB12 Goldfinger Edition propone un elevato standard di personalizzazione.

«Mentre - sottolineano da Oltremanica - la DB5 protagonista di Goldfinger era dotata di tutti i dettagli necessari per sfuggire agli avversari di Bond, la DB12 Goldfinger Edition offre un'esperienza di guida più appagante alla James Bond, integrando piccoli tocchi ispirati a Goldfinger». Colore Silver Birch, lo stesso della vettura del film, pinze dei freni nere, placche laterali dorate, questa «special» in smoking sfoggia cerchi multiraggio da 21» color argento con finitura diamantata e un esclusivo logo in argento con smalto nero.

Il badge cromato «Q» sul parafango è un altro richiamo al film che sarà apprezzato dagli appassionati della saga ma è anche la sottolineatura dell'esclusività dell'auto, sfornata dal reparto Q del Costruttore. Nell'abitacolo si apprezzano i sedili Sports Plus in pelle con una cucitura a scacchi Principe di Galles, stoffa amatissima dall'agente di sua Maesta. Un motivo ripreso per gli inserti delle portiere e il rivestimento del tetto, che è inciso anche sulla pedana. Non manca, naturalmente, la targhetta con la scritta 007. Dettagli placcati in oro a 18 carati sono un altro elemento unico di questa serie celebrativa.

Da citare anche l'8 di cuori ricamato sull'aletta parasole del guidatore, «che fa riferimento - sottolineano da Gaydon - alla carta da gioco vista nell'ultima mano, durante la famosa scena della piscina di Miami in Goldfinger». Non solo auto, però: comprando questa particolare Aston, chiariscono dall'Inghilterra, si riceveranno «un telo copriauto personalizzato e una lussuosa scatola di presentazione delle chiavi, oltre a un modello Speedform in Silver Birch e, per rendere il tutto davvero unico, una sezione dell'iconica scena del Furka Pass in Goldfinger in pellicola da 35 mm.

Ai nuovi proprietari della DB12 Goldfinger Edition sarà regalata anche una rivista Aston Martin dorata in edizione limitata a 60 pezzi. Questa selezione di regali personalizzati sarà presentata in una valigetta Globe-Trotter che riprende il design dell'auto: carrozzeria in legno di betulla argentato e interni in Principe di Galles. I proprietari potranno anche gustare una magnum di Champagne Bollinger millesimato 2007, numerato singolarmente, con quattro esclusivi bicchieri Bollinger 007, elegantemente presentati in una valigetta Globe-Trotter Air Cabin su misura».