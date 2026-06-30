Aston Martin DB12 S: 700 cavalli con più grinta ed eleganza per l’ammiraglia delle sportive inglesi

Aston Martin presenta al Festival of Speed di Goodwood la DB12 S, sua nuova ammiraglia che arriva insieme alla DBX S e la Vantage S, versioni anch’esse che riesumano il brand S già appartenuto al passato alla DB3S da corsa del 1953 e successivamente alla Vanquish S del 2014 e del 2016, alle V8 e V12 Vantage del 2011 e del 2013, anno anche della DBS.

La nuova DB12 S si distingue all’esterno dall piccola ala posteriore, dal nuovo doppio splitter anteriore e dal doppio sfogo sul cofano e dal diverso paraurti posteriore dove sono incastonati un nuovo diffusore e le due coppie di terminali di scarico poste in diagonale alle estremità.

Tutto concorre a migliorare la stabilità aerodinamica e per permettere al V8 4 litri di respirare e “cantare” meglio. Il biturbo di origine AMG ha infatti 700 cavalli (+20 cv) – che ne fa la sportiva a motore anteriore più potente della sua categoria – e 800 Nm tra 3.000 e 6.000 giri/min e il nuovo impianto di evacuazione dei gas caldi in acciaio.

A richiesta si può avere anche in titanio con un risparmio di peso di ben 11,7 kg e dalla sonorità pi intensa (+1,5 dB). La DB12 S inoltre ha di serie l’impianto frenante con dischi carboceramici (anteriori da 410 mm e posteriori da 360 mm) che permettono di ridurre le masse non sospese di ben 27 kg.

Questo contribuisce a migliorare il comfort, ma soprattutto il comportamento stradale, grazie anche alla diversa messa a punto degli ammortizzatori Bilstein BTX e del differenziale a controllo elettronico, dello sterzo, di una barra antirollio posteriore di diametro maggiore e di diverse geometrie per le sospensioni.

Altra modifica è al software che governa acceleratore e il cambio a 8 rapporti: ora la risposta del primo è più progressiva nella modalità di guida normale e più aggressiva con la modalità S, selezionabile attraverso la manopola anodizzata in rosso, mentre il secondo ha tempi di cambiata dimezzati (120 ms) così da abbassare lo 0-60 mph (96 km/h) a 3,4 s.

L’Aston Martin DB12 S raggiunge le 202 miglia orarie, pari a 325 km/h e all’interno di distingue per la possibilità di avere rivestimenti fino a tre tonalità diverse in Alcantara, pelle semi-anilina traforate e un’altra esclusiva definita S con i poggiatesta che recano il logo alato di Aston Martin, per la prima volta, con l’applicazione simultanea di goffratura ed incisione.