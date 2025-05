Aston Martin DB12 Volante Palm Beach Edition, la one-off che esalta la Florida. Ha tinte ispirate al mare

Si chiama DB12 Volante Palm Beach Edition ed la one-off che è stata realizzata in collaborazione con il reparto su misura Q by Aston Martin - per fondere la rinomata artigianalità britannica con temi di design ispirati alla celebre ed esclusiva località della Florida - che è stata commissionata dalla locale Aston Martin Palm Beach. Questo speciale esemplare della serie DB12 Volante presenta motivi e materiali esclusivi che celebrano Palm Beach e valorizzano ulteriormente l'eleganza di questa Super Tourer decappottabile da 680 Cv. Omaggio al blu oceanico con l'esclusiva vernice esterna Frosted Glass Blue di Q by Aston Martin - che presenta qualità uniche grazie all'utilizzo di scaglie di vetro nella finitura - crea un inconfondibile effetto scintillante che cattura perfettamente il sole della Florida. Come accade in quasi tutte le realizzazioni del reparto Q, un simile risultato è ottenibile solo con l'applicazione a spruzzo manuale, data la complessità e la delicatezza di questo colore. inoltre questa super-decappottabile presenta una striscia Club Sport White applicata agli splitter anteriori, ai sottoporta laterali e ai paraurti posteriori, elemento 'grafico' che sottolinea il carattere sportivo della DB12 Volante.

L'esterno è caratterizzato anche da cerchi a cinque razze diamantati Gloss Jet Black che si sposano perfettamente con le caratteristiche personalizzate dell'abitacolo e le sue combinazioni bicolore a tema nautico. Inoltre la DB12 Volante Palm Beach Edition presenta un motivo a foglia di palma personalizzato incorporato in tutto l'abitacolo, anche sulla pelle Aurora Blue e Ivory abbinata e sulle cuciture a contrasto Spicy Red. I sedili includono ricami ispirati alle palme, che si estendono al bracciolo centrale e ai pannelli dei battitacco; persino le placche dei battitacco in alluminio lucidato con incisione personalizzata della Palm Beach Edition presentano lo stesso motivo a palma. Il motivo a palma prosegue all'esterno, dove le fasce laterali in alluminio sono state fresate per richiamare la striscia in stile palma. Presenti anche finiture in legno Linear Light Olive Ash a poro aperto - scelte appositamente per emulare la ricca texture del legno di palma - e in omaggio alla località della Florida sul cruscotto in pelle sono state impresse le coordinate di latitudine e longitudine di Palm Beach.

«Questo straordinario esemplare di DB12 Volante incarna perfettamente l'eleganza discreta di Palm Beach e di Aston Martin - ha dichiarato Pedro Mota, presidente di Aston Martin The Americas - Grazie alla collaborazione con Q by Aston Martin e Aston Martin Palm Beach, abbiamo creato un'auto sportiva eccezionale che unisce prestazioni straordinarie, maestria artistica e lusso. Questa collaborazione con Q è destinata ad attirare sempre più clienti a creare una vettura esclusiva con Q by Aston Martin, dove la creatività impareggiabile e l'artigianalità britannica danno vita a veicoli unici e speciali per i loro proprietari».