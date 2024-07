Aston Martin DBX707 AMR24 celebra il team di F1. Ha finiture specifiche ed eroga 707 cv

L'Aston Martin DBX707 AMR24 Edition celebra il team di F1 del brand inglese e, secondo la casa di Gaydon, si tratta del Suv extralusso più potente al mondo. Per realizzarlo sono state necessarie innumerevoli ore di lavoro, e l'apporto di un contributo artigianale senza compromessi. Infatti, una selezione di colori e finiture uniche crea nella DBX707 il perfetto connubio tra il mondo della F1 e quello dei Suv di lusso. Nello specifico, la AMR24 Edition può essere scelta tra nelle livree Podium Green, Onyx Black o Neutron White, con pinze dei freni Aston Martin Racing Green o AMR Lime ed abbinate ai cerchi Fortis da 23 pollici in nero opaco o lucido; non manca un'esclusiva placca motore AMR24. Nel corpo vettura, inoltre, spicca l'aggiunta di elementi verdi lime o trophy silver alle superfici in nero lucido o carbonio, che ricordano quelle della vettura di F1 del brand e la Official Medical Car della F1.

L'abitacolo della AMR24 Edition offre due varianti di colore, il Nero Onyx (Monotone) con cuciture e finiture color Lime, oppure Nero Onyx / Verde Eifel (Duotone) con cuciture a contrasto color Lime. Completa il quadro un nuovo sistema audio sviluppato con Bowers & Wilkins progettato acusticamente in base al volume e alla forma della vettura. Sotto il cofano alberga un V8 biturbo da 4 litri che eroga 707 CV e 900 Nm accoppiato ad un cambio automatico «wet clutch» a 9 rapporti, ed abbinato a d un sofisticato sistema di trazione integrale in grado di inviare, su richiesta, fino al 100% della coppia all'asse posteriore.

I numeri raccontano che la DBX707 AMR24 è in grado di scattare da 0 a 96 km/h in 3,1 secondi e di raggiungere una velocità massima di oltre 310 km/h.. «Con gli interni tecnicamente avanzati e all'altezza delle sue prestazioni da leader di categoria, la DBX707 AMR24 Edition è un SUV extralusso che si distingue per l'incredibile presenza su strada - ha dichiarato Marco Mattiacci, global chief brand and commercial officer di Aston Martin - Aston Martin compete ai vertici dell'automobilismo mondiale, che rappresenta un pilastro fondamentale della strategia di marchio e di prodotto anche per le nostre auto da strada. È un vero piacere offrire questa edizione speciale per celebrare l'Aston Martin Aramco Formula 1 Team."